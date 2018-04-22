Полиция задержала в Ереване 228 участников шествия оппозиции

Правоохранители задержали в Ереване 228 демонстрантов. В ходе столкновений с полицией пострадали 7 человек, они доставлены в больницы.
Правоохранители в Ереване задержали 228 демонстрантов за различные правонарушения. Об этом в воскресенье РИА Новости сообщили в пресс-службе городской полиции.
Представитель пресс-службы полиции Еревана: «На данный момент в полицейские отделения доставлены 228 граждан».
В городе продолжаются столкновения демонстрантов, выступающих против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром, с полицией, которая ранее остановила шествие оппозиции. Сегодня полиция применила светошумовые гранаты для разгона оппозиционного митинга. Лидеры движения, депутаты армянского парламента Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны.
На жесткие меры правоохранительные органы пошли после призыва Пашиняна продолжить акции протеста с удвоенной силой. Это случилось после завершения «трехминутных переговоров» с премьером Сержем Саргсяном. Встреча политиков закончилась резким уходом председателя правительства: Саргсяна возмутил тон оппозиционера.
В результате сегодняшних столкновений в Ереване семь человек получили травмы, они госпитализированы, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Армении.
Представитель минздрава Армении: «В воскресенье в три больницы Еревана поступили семь пациентов, которые получили телесные повреждения разной степени. С 12 апреля получают медпомощь в общем числе 10 потерпевших. Состояние семи пациентов легкое, у троих — повреждения средней тяжести».
Напомним, массовые акции протеста в Армении начались, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте. Тем не менее акции протеста продолжаются, а лидер оппозиционеров Никол Пашинян на этой неделе объявил о начале в стране «бархатной революции».
Представитель пресс-службы полиции Еревана: «На данный момент в полицейские отделения доставлены 228 граждан».
В городе продолжаются столкновения демонстрантов, выступающих против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром, с полицией, которая ранее остановила шествие оппозиции. Сегодня полиция применила светошумовые гранаты для разгона оппозиционного митинга. Лидеры движения, депутаты армянского парламента Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны.
На жесткие меры правоохранительные органы пошли после призыва Пашиняна продолжить акции протеста с удвоенной силой. Это случилось после завершения «трехминутных переговоров» с премьером Сержем Саргсяном. Встреча политиков закончилась резким уходом председателя правительства: Саргсяна возмутил тон оппозиционера.
В результате сегодняшних столкновений в Ереване семь человек получили травмы, они госпитализированы, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Армении.
Представитель минздрава Армении: «В воскресенье в три больницы Еревана поступили семь пациентов, которые получили телесные повреждения разной степени. С 12 апреля получают медпомощь в общем числе 10 потерпевших. Состояние семи пациентов легкое, у троих — повреждения средней тяжести».
Напомним, массовые акции протеста в Армении начались, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте. Тем не менее акции протеста продолжаются, а лидер оппозиционеров Никол Пашинян на этой неделе объявил о начале в стране «бархатной революции».
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