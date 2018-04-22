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    В Москве убившую ребенка мусорную будку укрепили камнями. Москва, погода, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве убившую ребенка мусорную будку укрепили камнями

    В Москве убившую ребенка мусорную будку укрепили камнями

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    В Москве убившую ребенка мусорную будку укрепили камнями

    В Москве убившую ребенка мусорную будку укрепили камнями

    В Москве убившую ребенка мусорную будку укрепили камнями

      Столичный регион приходит в себя после удара стихии. Накануне в Москве и области поднялся сильный ветер, порывы местами достигали 30 метров в секунду, это примерно 110 километров в час. Город ощутил на себе сразу две волны урагана. Вторая пришла после небольшого затишья поздно вечером.

      Получили травмы и были госпитализированы 12 человек, некоторых пострадавших сегодня навестил мэр Москвы Сергей Собянин. Жертвами стихии стали двое. В Мытищах на мужчину обрушилась перевернутая ветром строительная бытовка, в столице навесом, установленным над мусорными контейнерами, убило 12-летнюю девочку. Трагедия произошла на глазах у соседей.

      Татьяна Перминова, очевидец: «Поднялся очень сильный ветер, стал сдувать. Я остановилась и попыталась закрыть зонтик. В этот момент вижу, как эта конструкция мусорная взлетела и снесла трех девочек. Просто раз — и их всех снесла».

      На месте, где погиб ребенок, появился импровизированный мемориал из цветов и игрушек. Коммунальщики заново собрали мусорный навес. Железная конструкция стоит как ни в чем не бывало. Насколько надежно она сделана, можно судить по кадрам, снятым на месте трагедии. Укрепили мусорную будку обычными камнями. Обстоятельства гибели девочки сейчас изучают в московской прокуратуре.

      Всего непогода затронула 12 регионов, среди них Тульская, Тверская, Владимирская области. Из-за удара стихии без света остались десятки тысяч человек.

      Евгений Грабчак, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики РФ: «В целом, я думаю, что порядка двух дней хватит, чтобы все последствия урагана устранить. Большинство потребителей, я думаю, к концу сегодняшнего дня будет запитано энергоснабжение по основным населенным пунктам».

      смотретьСмертоносный ураган в Москве: мусорная будка убила ребенка на глазах у прохожих
      Смертоносный ураган в Москве: мусорная будка убила ребенка на глазах у прохожих
      Московская погода оставляет поводы для тревоги. МЧС столицы распространило предупреждение о порывистом ветре до 17 метров в секунду. Ведомство предупреждает о возможных повреждениях линий электропередачи, падении деревьев и обрушении широкоформатных и слабо укрепленных конструкций.

      Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.

      Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.

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