Число пострадавших во время урагана в Москве выросло до 17 человек

Семнадцать человек обратились за медицинской помощью после урагана в Москве.
Число пострадавших в результате удара стихии в Москве составляет 17 человек. 14 человек были госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы: «На текущий момент в результате урагана в Москве пострадали и обратились за помощью 17 человек. 14 из них были госпитализированы — трое детей и 11 взрослых».
Среди пострадавших есть трехмесячный младенец, в ближайшее время он будет выписан, добавили в департаменте. В больнице остается еще один ребенок, а одну девочку спасти не удалось — ее травмы оказались несовместимы с жизнью. О ее смерти ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В департаменте также сообщили, что угрозы жизни остальных пострадавших нет, но точно оценить их состояние можно будет только после полного обследования. Пока состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.
Алексей Хрипун, глава департамента здравоохранения города Москвы: «Состояние каждого поступившего в больницы пациента находится на постоянном контроле, проводятся врачебные консилиумы и все необходимые лечебные мероприятия».
Погода в Москве резко ухудшилась после 16:00. Над городом нависли темные облака, пошел дождь, порывистый ветер стал валить деревья и легкие конструкции.
Ранее в Москве и области было объявлено штормовое предупреждение, оно будет действовать сутки. Жителей города предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности — третий из четырех. При этом синоптики предупреждают, что основной удар стихии придется на ночь с субботы на воскресенье.
Пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы: «На текущий момент в результате урагана в Москве пострадали и обратились за помощью 17 человек. 14 из них были госпитализированы — трое детей и 11 взрослых».
Среди пострадавших есть трехмесячный младенец, в ближайшее время он будет выписан, добавили в департаменте. В больнице остается еще один ребенок, а одну девочку спасти не удалось — ее травмы оказались несовместимы с жизнью. О ее смерти ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В департаменте также сообщили, что угрозы жизни остальных пострадавших нет, но точно оценить их состояние можно будет только после полного обследования. Пока состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.
Алексей Хрипун, глава департамента здравоохранения города Москвы: «Состояние каждого поступившего в больницы пациента находится на постоянном контроле, проводятся врачебные консилиумы и все необходимые лечебные мероприятия».
Погода в Москве резко ухудшилась после 16:00. Над городом нависли темные облака, пошел дождь, порывистый ветер стал валить деревья и легкие конструкции.
Ранее в Москве и области было объявлено штормовое предупреждение, оно будет действовать сутки. Жителей города предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности — третий из четырех. При этом синоптики предупреждают, что основной удар стихии придется на ночь с субботы на воскресенье.
Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.
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