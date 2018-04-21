Умерла девочка, пострадавшая в результате шторма в Москве

Двое погибших в результате шторма в столичном регионе. Врачам не удалось спасти девочку, которая пострадала от удара мусорным баком, сорванным ветром на улице Новая в Москве. Еще один погибший — в Мытищах.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что пострадавшую в результате шторма в Москве девочку спасти не удалось. Ребенок умер в больнице. Еще один погибший — в Мытищах: мужчину придавило строительной бытовкой.
Число пострадавших увеличилось до 12, отметил мэр в Twitter.
В предыдущем сообщении Собянин предупредил, что вечером в воскресенье ожидается вторая волна шторма. Он попросил москвичей быть осторожнее и не отпускать детей из дома.
Пик урагана в Москве придется на ночь на воскресенье, подтверждают слова Собянина синоптики. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что ураган и ливни, прошедшие в Москве днем, были только «разминкой» для непогоды.
Евгений Тишковец, специалист центра погоды «Фобос»: То, что прошло сейчас, — это только первая тема, «„разминка“. Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье».
Погода в Москве резко ухудшилась после 16:00. Над городом нависли темные облака, пошел дождь, порывистый ветер стал валить деревья и легкие конструкции. В некоторых районах сверкали молнии и гремел гром.
Ранее в Москве и области было объявлено штормовое предупреждение, оно будет действовать сутки. Жителей города предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности — третий из четырех.
На трех направлениях железной дороги — Ярославском, Горьковском и Савёловском — задерживаются поезда. Штормовой ветер обрушил на пути деревья, которые повредили оборудование.
Из-за непогоды было решено закрыть ВДНХ и парк Горького для посетителей. А в метро пассажиров предупреждали о непогоде по громкой связи.
Число пострадавших увеличилось до 12, отметил мэр в Twitter.
По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.
В предыдущем сообщении Собянин предупредил, что вечером в воскресенье ожидается вторая волна шторма. Он попросил москвичей быть осторожнее и не отпускать детей из дома.
Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.
Пик урагана в Москве придется на ночь на воскресенье, подтверждают слова Собянина синоптики. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что ураган и ливни, прошедшие в Москве днем, были только «разминкой» для непогоды.
Евгений Тишковец, специалист центра погоды «Фобос»: То, что прошло сейчас, — это только первая тема, «„разминка“. Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье».
Погода в Москве резко ухудшилась после 16:00. Над городом нависли темные облака, пошел дождь, порывистый ветер стал валить деревья и легкие конструкции. В некоторых районах сверкали молнии и гремел гром.
Гроза в Москве: есть пострадавшие #гроза #Москва https://t.co/WxzcnkNz00 pic.twitter.com/FBdZqKUGtW— Gismeteo News (@GismeteoNews) 21 апреля 2018 г.
Ранее в Москве и области было объявлено штормовое предупреждение, оно будет действовать сутки. Жителей города предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности — третий из четырех.
На трех направлениях железной дороги — Ярославском, Горьковском и Савёловском — задерживаются поезда. Штормовой ветер обрушил на пути деревья, которые повредили оборудование.
Из-за непогоды было решено закрыть ВДНХ и парк Горького для посетителей. А в метро пассажиров предупреждали о непогоде по громкой связи.
Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.
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