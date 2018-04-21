Ты супер! <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты супер! 6+
    •  

    Умерла девочка, пострадавшая в результате шторма в Москве

    3 комментария

    Умерла девочка, пострадавшая в результате шторма в Москве

    Умерла девочка, пострадавшая в результате шторма в Москве

    Двое погибших в результате шторма в столичном регионе. Врачам не удалось спасти девочку, которая пострадала от удара мусорным баком, сорванным ветром на улице Новая в Москве. Еще один погибший — в Мытищах.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что пострадавшую в результате шторма в Москве девочку спасти не удалось. Ребенок умер в больнице. Еще один погибший — в Мытищах: мужчину придавило строительной бытовкой.

    Число пострадавших увеличилось до 12, отметил мэр в Twitter.




    В предыдущем сообщении Собянин предупредил, что вечером в воскресенье ожидается вторая волна шторма. Он попросил москвичей быть осторожнее и не отпускать детей из дома.




    Пик урагана в Москве придется на ночь на воскресенье, подтверждают слова Собянина синоптики. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что ураган и ливни, прошедшие в Москве днем, были только «разминкой» для непогоды.

    Евгений Тишковец, специалист центра погоды «Фобос»: То, что прошло сейчас, — это только первая тема, «„разминка“. Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье».

    Погода в Москве резко ухудшилась после 16:00. Над городом нависли темные облака, пошел дождь, порывистый ветер стал валить деревья и легкие конструкции. В некоторых районах сверкали молнии и гремел гром.


    Ранее в Москве и области было объявлено штормовое предупреждение, оно будет действовать сутки. Жителей города предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности — третий из четырех.

    На трех направлениях железной дороги — Ярославском, Горьковском и Савёловском — задерживаются поезда. Штормовой ветер обрушил на пути деревья, которые повредили оборудование.

    Из-за непогоды было решено закрыть ВДНХ и парк Горького для посетителей. А в метро пассажиров предупреждали о непогоде по громкой связи.

    Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.

    Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.

    Новости по теме

    Весна-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru