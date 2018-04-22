Смертоносный ураган в Москве: мусорная будка убила ребенка на глазах у прохожих

Появились уточненные данные о погибших и пострадавших в результате стихии, которая накануне вечером обрушилась на российскую столицу и Подмосковье. Число раненых увеличилось до 25 человек, в списках жертв две фамилии.
Накануне вечером центральные районы страны оказались во власти бури, которая сопровождалась почти ураганным ветром. В Москве из-за непогоды погибла 12-летняя девочка, на нее упал мусорный контейнер.
Татьяна Перминова, очевидец: «Поднялся очень сильный ветер, стал сдувать. Я остановилась и попыталась закрыть зонтик. В этот момент вижу, как эта конструкция мусорная взлетела и снесла трех девочек. Просто раз — и их всех снесла».
Еще одной жертвой стихии стал мужчина в подмосковных Мытищах. Его придавило строительным вагончиком. Сейчас в столичных больницах остаются 14 пострадавших, среди них 3-месячный ребёнок. Как ожидается, скоро он будет выписан.
Накануне шквалистый ветер срывал крыши домов, валил деревья и рекламные щиты. Размер ущерба только предстоит определить.
Людмила Ольшевская, жительница Москвы: «Сегодня утром мы уезжали, все было нормально. Хорошо, что уехали, хорошо, что машина не осталась! Вернулись, с балкона посмотрели, куда машину поставить, а тут такое безобразие. То есть гаража просто нет».
Ураган нарушил работу столичных аэропортов. В них задержали десятки рейсов. Шесть самолетов, которые направлялись в Москву, были вынуждены приземлиться в других городах. Временные трудности испытали и пассажиры Московского центрального кольца. Ветер повредил навес на одной из станций. Поезда проезжали ее без остановок.
В МЧС предупредили, что плохие погодные условия в столице сохранятся еще сутки. Ожидаются снег с дождем и резкое похолодание.
Татьяна Перминова, очевидец: «Поднялся очень сильный ветер, стал сдувать. Я остановилась и попыталась закрыть зонтик. В этот момент вижу, как эта конструкция мусорная взлетела и снесла трех девочек. Просто раз — и их всех снесла».
Еще одной жертвой стихии стал мужчина в подмосковных Мытищах. Его придавило строительным вагончиком. Сейчас в столичных больницах остаются 14 пострадавших, среди них 3-месячный ребёнок. Как ожидается, скоро он будет выписан.
Накануне шквалистый ветер срывал крыши домов, валил деревья и рекламные щиты. Размер ущерба только предстоит определить.
Людмила Ольшевская, жительница Москвы: «Сегодня утром мы уезжали, все было нормально. Хорошо, что уехали, хорошо, что машина не осталась! Вернулись, с балкона посмотрели, куда машину поставить, а тут такое безобразие. То есть гаража просто нет».
Ураган нарушил работу столичных аэропортов. В них задержали десятки рейсов. Шесть самолетов, которые направлялись в Москву, были вынуждены приземлиться в других городах. Временные трудности испытали и пассажиры Московского центрального кольца. Ветер повредил навес на одной из станций. Поезда проезжали ее без остановок.
В МЧС предупредили, что плохие погодные условия в столице сохранятся еще сутки. Ожидаются снег с дождем и резкое похолодание.
Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.
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