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    В воскресенье в Москве ожидаются похолодание и небольшой снег

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    В воскресенье в Москве ожидаются похолодание и небольшой снег

    В воскресенье в Москве ожидаются похолодание и небольшой снег

    В воскресенье в Москве ожидаются похолодание и небольшой снег
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • После почти плюс 20 градусов в субботу днем в столице резко похолодало. По прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится и в воскресенье.

    В столичном регионе похолодает до плюс 3–5 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки ожидаются небольшие осадки, возможен мокрый снег.

    В Москве столбики термометра не поднимутся выше 5–7 градусов. В Подмосковье ожидается от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Повторения субботнего шторма синоптики не прогнозируют.

    В ночь на понедельник станет еще холоднее — температура опустится до минус 1–3 градусов, а в Подмосковье — до минус 6 градусов. Осадков не ожидается, передает ТАСС.

    Погода в столице резко ухудшилась в субботу днем. Жертвой урагана в Москве стала девочка, а в подмосковных Мытищах погиб мужчина. Всего же, по последним официальным данным, в результате удара стихии в столице пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы. Также травмы получили семь жителей Подмосковья.

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