В воскресенье в Москве ожидаются похолодание и небольшой снег

После почти плюс 20 градусов в субботу днем в столице резко похолодало. По прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится и в воскресенье.
В столичном регионе похолодает до плюс 3–5 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки ожидаются небольшие осадки, возможен мокрый снег.
В Москве столбики термометра не поднимутся выше 5–7 градусов. В Подмосковье ожидается от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Повторения субботнего шторма синоптики не прогнозируют.
В ночь на понедельник станет еще холоднее — температура опустится до минус 1–3 градусов, а в Подмосковье — до минус 6 градусов. Осадков не ожидается, передает ТАСС.
Погода в столице резко ухудшилась в субботу днем. Жертвой урагана в Москве стала девочка, а в подмосковных Мытищах погиб мужчина. Всего же, по последним официальным данным, в результате удара стихии в столице пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы. Также травмы получили семь жителей Подмосковья.
В Москве столбики термометра не поднимутся выше 5–7 градусов. В Подмосковье ожидается от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Повторения субботнего шторма синоптики не прогнозируют.
В ночь на понедельник станет еще холоднее — температура опустится до минус 1–3 градусов, а в Подмосковье — до минус 6 градусов. Осадков не ожидается, передает ТАСС.
Погода в столице резко ухудшилась в субботу днем. Жертвой урагана в Москве стала девочка, а в подмосковных Мытищах погиб мужчина. Всего же, по последним официальным данным, в результате удара стихии в столице пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы. Также травмы получили семь жителей Подмосковья.
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