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    В Москве из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение

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    В Москве <nobr>из-за</nobr> непогоды объявлено экстренное предупреждение

    В Москве из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение

    В Москве <nobr>из-за</nobr> непогоды объявлено экстренное предупреждение

    В российской столице и Подмосковье МЧС из-за плохой погоды распространило объявило экстренное предупреждение.

    В Москве и окрестностях ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Как сообщается на сайте городского МЧС, в условиях непогоды возможны обрывы линий электропередачи, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных временных конструкций и падения деревьев. Столичные спасатели призывают жителей к соблюдению правил безопасности во время нахождения на улице.

    Накануне по территории Москвы и Подмосковья пронесся первый за эту весну ураган. На регион обрушился дождь со шквалистым ветром, его порывы достигали 25 метров в секунду. В столице из-за падения мусорного контейнера погибла девочка-подросток, в Мытищах жертвой стихии стал мужчина, которого придавило строительным вагончиком. Департамент здравоохранения столицы сообщал о 17 пострадавших, 14 из которых были доставлены в больницы.

    Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.

    Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.

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