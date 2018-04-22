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    В Ереване полиция начала разгонять демонстрантов светошумовыми гранатами

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    В Ереване полиция начала разгонять демонстрантов светошумовыми гранатами

    В Ереване полиция начала разгонять демонстрантов светошумовыми гранатами

    В Ереване полиция начала разгонять демонстрантов светошумовыми гранатами
  • Фото: Associated Press © 2018, Hrant Khachatryan

    • Полиция Армении применила специальные средства и начала силовой разгон демонстрации в Ереване на проспекте Арцах.

    Полиция выдвигает силы, выставлен кордон, ситуация очень напряженная, сообщает ТАСС с места событий. По предварительным данным, среди десятков задержанных — лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян.

    Как передает корреспондент «Интерфакса», полиция применила спецсредства — светошумовые гранаты.

    Ранее сегодня премьер Армении Серж Саргсян пошел на переговоры с оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, однако диалога между политиками не получилось. В какой-то момент Саргсян остановил собеседника, заявив, что считает недопустимым разговор с ним в таком тоне. Пашинян ответил, что никто не смеет говорить с ним языком угроз. После этого глава правительства страны покинул место встречи, предложив журналистам самим делать выводы.

    После неудачных переговоров Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить акции протеста с удвоенной силой. После этого сотни человек выдвинулись в центр города из спальных районов. Оппозиционер же заявил, что «объявленная нами бархатная революция пользуется поддержкой 90% населения».

    Накануне премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне массовых протестных акций заявил, что занял пост главы правительства из-аз сложной геополитической ситуацией в регионе. Он обещал уйти в отставку после решения «важных проблем» в стране.

    смотретьВ Ереване в ходе акций протеста задержаны более 70 демонстрантов
    В Ереване в ходе акций протеста задержаны более 70 демонстрантов
    Напомним, массовые акции протеста в Армении начались, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте. Тем не менее акции протеста продолжаются, а лидер оппозиционеров Никол Пашинян на этой неделе объявил о начале в стране «бархатной революции».

    Вчера в Ереване полиция задержала более 100 оппозиционеров, которые начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах столицы.

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