«Улетели не все»: СМИ узнали о проблемах Франции при запуске ракет для удара по Сирии

У французских военных возникли проблемы при нанесении удара по Сирии: из 16 ракет удалось выпустить только 12. Об этом пишет газета Point.
В ходе операции были задействованы пять истребителей Rafale, каждый их которых нес по две ракеты. При этом им удалось запустить по целям только девять ракет Scalp-EG из 10, отмечает издание.
Представитель ВВС Франции: «Была ли проблема в ракете или в самолете? Этого мы не знаем, сейчас идут технические проверки, которые должны определить причину».
В ходе пусков крылатых ракет с фрегатов также возникли сложности: из шести запланированных пусков было осуществлено всего три.
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Все они, согласно заявлениям Вашингтона, достигли целей. По данным же российской стороны, сирийская ПВО сбила две трети ракет. Что касается ударов, нанесенных Францией, то их российские военные вообще не заметили. Сегодня источник в военных кругах Сирии сообщил, что на сирийской территории нашли две неразорвавшиеся крылатые ракеты, они уже отправлены в Россию.
Представитель ВВС Франции: «Была ли проблема в ракете или в самолете? Этого мы не знаем, сейчас идут технические проверки, которые должны определить причину».
В ходе пусков крылатых ракет с фрегатов также возникли сложности: из шести запланированных пусков было осуществлено всего три.
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Все они, согласно заявлениям Вашингтона, достигли целей. По данным же российской стороны, сирийская ПВО сбила две трети ракет. Что касается ударов, нанесенных Францией, то их российские военные вообще не заметили. Сегодня источник в военных кругах Сирии сообщил, что на сирийской территории нашли две неразорвавшиеся крылатые ракеты, они уже отправлены в Россию.
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