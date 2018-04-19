Сирийские военные передали России две не разорвавшиеся при ударе американские ракеты

Две крылатые ракеты США, которые не разорвались во время удара по сирийским правительственным объектам, переданы России. Боеприпасы отправили самолетом накануне.
Источник в сирийском военном ведомстве сообщил ТАСС, что военные нашли две американские ракеты, которые не сдетонировали во время атаки 14 апреля. Боеприпасы, которые находятся в хорошем состоянии, передали российской стороне.
Источник: «Две крылатые ракеты, не разорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера были переданы русским военным».
По его данным, ракеты доставили на самолете в Россию накануне. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Напомним, на минувшей неделе США вместе с союзниками нанесли удар по сирийским правительственным объектам. Чтобы оправдать эту атаку, был использован надуманный предлог. Вашингтон обвинил в Дамаск в применении химического оружия в городе Дума. Но впоследствии выяснилось, что съемки из «пострадавшей от химатаки» Думы были постановкой.
Источник: «Две крылатые ракеты, не разорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера были переданы русским военным».
По его данным, ракеты доставили на самолете в Россию накануне. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Напомним, на минувшей неделе США вместе с союзниками нанесли удар по сирийским правительственным объектам. Чтобы оправдать эту атаку, был использован надуманный предлог. Вашингтон обвинил в Дамаск в применении химического оружия в городе Дума. Но впоследствии выяснилось, что съемки из «пострадавшей от химатаки» Думы были постановкой.
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