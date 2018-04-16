Лавров: две трети выпущенных по Сирии ракет были сбиты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью британской телерадиовещательной компании ВВС.
Глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы журналистов британской телекомпании ВВС, подтвердил, что две трети выпущенных США, Францией и Великобританией 14 апреля по Сирии ракет были сбиты.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Вы поймете, что это пудинг, только его попробовав. Мы ждали, что эти „умные ракеты“ будут использованы. Две трети ракет, использованных в атаке, не достигли своей цели, потому что были сбиты. Российские военные привели доказательства, это открыто для профессиональной дискуссии».
Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва почти утратила остаток доверия к США, Великобритании и Франции после их удара по Сирии, но он пока не равен нулю. И подчеркнул, что атака западных стран в Сирии не останется без последствий.
Сергей Лавров: «Последствия этих ударов будут. Мы, по большому счету, утратили остаток доверия к нашим западным друзьям, которые предпочитают действовать, опираясь на очень странную логику: доказательство — это наказание. Сначала они наказывают, как сделали в Солсбери, потом ждут расследования Скотленд-Ярда. Сначала они наказывают в Думе, в Сирии, потом они ждут, что инспекторы ОЗХО посетят место и исследуют его… Я сказал, что мы утратили остаток доверия, но пока он не равен нулю».
Российский дипломат выразил уверенность в том, что именно угрозы Запада применить военную силу против правительства Сирии в случае использования им химического оружия стали сигналом экстремистам устроить соответствующую провокацию.
Сергей Лавров: «Некоторое время назад три западные страны, которые ведут эту безумную кампанию, сказали: „Если Башар Асад использует химическое оружие, тогда мы используем силу“. Я верю, что это был сигнал плохим ребятам, включая „Белые каски“, устроить провокацию. Теперь, после того, как они ударили 14 апреля, они сказали опять: „Если вы снова это сделаете, мы вновь используем силу“. Это еще одно приглашение оппозиции, экстремистам».
Так Лавров прокомментировал слова постпреда США при ООН Никки Хейли, которая заявила, что Соединенные Штаты готовы нанести еще один удар по Сирии в случае новых химических атак.
Российский министр также напомнил, что все псевдодоказательства химатаки в сирийском городе Дума западные лидеры взяли из соцсетей.
Сергей Лавров: «Я видел эти фотографии. Канистра, лежащая на кровати, рядом окно, которое даже не выбито. Понимаете, нужно быть посерьезней.
Вы же говорите, что у вас тут „жесткое интервью“. Так вот, мы принимаем только жесткие факты. И highly likely — это смехотворно».
В понедельник на брифинге в Министерстве обороны России рассказали подробности того, как сирийские ПВО в субботу отразили атаку со стороны США, Великобритании и Франции. Сирийская армия, в частности, использовала комплекс «Панцирь», ранее поставленный Москвой. В Минобороны сообщили, что были сбиты 71 из 103 крылатых ракет «Томагавк», выпущенных коалицией.
А президент США Дональд Трамп утверждает, что Сирия якобы «не сумела сбить ни одну из ракет», которые были выпущены в ночь на 14 апреля по Сирии США и их союзниками — Францией и Великобританией.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН нанесли массированный ракетный удар по Сирии. Поводом для нанесения удара стало якобы имевшее место применение сирийскими войсками химического оружия в городе Дума.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Вы поймете, что это пудинг, только его попробовав. Мы ждали, что эти „умные ракеты“ будут использованы. Две трети ракет, использованных в атаке, не достигли своей цели, потому что были сбиты. Российские военные привели доказательства, это открыто для профессиональной дискуссии».
Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва почти утратила остаток доверия к США, Великобритании и Франции после их удара по Сирии, но он пока не равен нулю. И подчеркнул, что атака западных стран в Сирии не останется без последствий.
Сергей Лавров: «Последствия этих ударов будут. Мы, по большому счету, утратили остаток доверия к нашим западным друзьям, которые предпочитают действовать, опираясь на очень странную логику: доказательство — это наказание. Сначала они наказывают, как сделали в Солсбери, потом ждут расследования Скотленд-Ярда. Сначала они наказывают в Думе, в Сирии, потом они ждут, что инспекторы ОЗХО посетят место и исследуют его… Я сказал, что мы утратили остаток доверия, но пока он не равен нулю».
Российский дипломат выразил уверенность в том, что именно угрозы Запада применить военную силу против правительства Сирии в случае использования им химического оружия стали сигналом экстремистам устроить соответствующую провокацию.
Сергей Лавров: «Некоторое время назад три западные страны, которые ведут эту безумную кампанию, сказали: „Если Башар Асад использует химическое оружие, тогда мы используем силу“. Я верю, что это был сигнал плохим ребятам, включая „Белые каски“, устроить провокацию. Теперь, после того, как они ударили 14 апреля, они сказали опять: „Если вы снова это сделаете, мы вновь используем силу“. Это еще одно приглашение оппозиции, экстремистам».
Так Лавров прокомментировал слова постпреда США при ООН Никки Хейли, которая заявила, что Соединенные Штаты готовы нанести еще один удар по Сирии в случае новых химических атак.
Российский министр также напомнил, что все псевдодоказательства химатаки в сирийском городе Дума западные лидеры взяли из соцсетей.
Сергей Лавров: «Я видел эти фотографии. Канистра, лежащая на кровати, рядом окно, которое даже не выбито. Понимаете, нужно быть посерьезней.
Вы же говорите, что у вас тут „жесткое интервью“. Так вот, мы принимаем только жесткие факты. И highly likely — это смехотворно».
В понедельник на брифинге в Министерстве обороны России рассказали подробности того, как сирийские ПВО в субботу отразили атаку со стороны США, Великобритании и Франции. Сирийская армия, в частности, использовала комплекс «Панцирь», ранее поставленный Москвой. В Минобороны сообщили, что были сбиты 71 из 103 крылатых ракет «Томагавк», выпущенных коалицией.
А президент США Дональд Трамп утверждает, что Сирия якобы «не сумела сбить ни одну из ракет», которые были выпущены в ночь на 14 апреля по Сирии США и их союзниками — Францией и Великобританией.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН нанесли массированный ракетный удар по Сирии. Поводом для нанесения удара стало якобы имевшее место применение сирийскими войсками химического оружия в городе Дума.
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