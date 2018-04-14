Российские военные не заметили ударов Франции по Сирии

Российские системы противовоздушной обороны на базах Тартус и Хмеймим не зафиксировали участие авиации Франции в ударах по Сирии. Об этом в субботу сообщил журналистам на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ
генерал-полковник Сергей Рудской.
Сергей Рудской: «Российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании».
Он добавил, что российские военные не зафиксировали «анонсированное участие французской авиации», передает ТАСС.
Ранее Елисейский дворец опубликовал видеозапись, на которой запечатлен взлет французских самолетов, — они должны были нанести удары по сирийским объектам.
В ночь на субботу британские, американские и, как сообщалось, французские военные выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Он добавил, что российские военные не зафиксировали «анонсированное участие французской авиации», передает ТАСС.
Ранее Елисейский дворец опубликовал видеозапись, на которой запечатлен взлет французских самолетов, — они должны были нанести удары по сирийским объектам.
В ночь на субботу британские, американские и, как сообщалось, французские военные выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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