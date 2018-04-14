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    Российские военные не заметили ударов Франции по Сирии

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    Российские военные не заметили ударов Франции по Сирии

    Российские военные не заметили ударов Франции по Сирии

    Российские системы противовоздушной обороны на базах Тартус и Хмеймим не зафиксировали участие авиации Франции в ударах по Сирии. Об этом в субботу сообщил журналистам на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Сергей Рудской: «Российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании».

    Он добавил, что российские военные не зафиксировали «анонсированное участие французской авиации», передает ТАСС.

    Ранее Елисейский дворец опубликовал видеозапись, на которой запечатлен взлет французских самолетов, — они должны были нанести удары по сирийским объектам.

    В ночь на субботу британские, американские и, как сообщалось, французские военные выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.

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    Американские ракеты в небе над Сирией.

    Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

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