Будущее сетей: за что Роскомнадзор грозит закрыть Facebook

Судя по действиям Роскомнадзора, многое придется учесть владельцам российских соцсетей, если они хотят остаться в топе. Появилась информация, что Telegram может оказаться не последним. Серьезные проблемы могут начаться у Facebook, если не будет выполнен ряд требований.
Советник президента России по развитию Интернета Герман Клименко пояснил, стоит ли пользователям популярной соцсети начинать волноваться.
Герман Клименко, советник президента России по развитию Интернета: «Роскомнадзор — это организация типа ГИБДД, которая на дорогах выполняет решение Госдумы об ограничении скорости. Роскомнадзор точно так же подвержен тем законопроектам, которые приняты нашей Госдумой. Есть законодательное решение о том, что все сервисы, которые работают на территории Российской Федерации, должны хранить все персональные данные на территории РФ. Вот пришла очередь к Facebook. Все может произойти».
При этом он отметил, что Facebook и Роскомнадзор могут совместно найти решение, которое позволит избежать проблем.
Клименко также прокомментировал жалобы различных сервисов, связанные с так называемой охотой на Telegram. В частности, речь идет о блокировке IP-адресов компании Amazon, которые использовались для обхода ограничения.
Герман Клименко: «Очень сложно разобраться в вине того или иного продукта, той или иной компании. Кто ошибся, кто что не так сделал. Да, действительно, ряд компаний пострадали. Тем, кто к нам обращался, мы помогли. В целом, работа восстанавливается. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Мне кажется, что ситуация нормализовалась, и дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно».
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о возможной блокировке Facebook, если компания Цукерберга не локализует данные российских пользователей на территории РФ.
Напомним, 16 апреля, в России началась блокировка мессенджера Telegram. Добиваясь исполнения решения Таганского суда, Роскомнадзор за сутки заблокировал более 15 миллионов IP-адресов. В связи с блокировкой Telegram о сбоях в работе сообщили многие итернет-сервисов, включая мессенджер Viber и соцсеть «Одноклассники». Приостановилась онлайн-продажа билетов в музеи Московского Кремля.
Герман Клименко, советник президента России по развитию Интернета: «Роскомнадзор — это организация типа ГИБДД, которая на дорогах выполняет решение Госдумы об ограничении скорости. Роскомнадзор точно так же подвержен тем законопроектам, которые приняты нашей Госдумой. Есть законодательное решение о том, что все сервисы, которые работают на территории Российской Федерации, должны хранить все персональные данные на территории РФ. Вот пришла очередь к Facebook. Все может произойти».
При этом он отметил, что Facebook и Роскомнадзор могут совместно найти решение, которое позволит избежать проблем.
Клименко также прокомментировал жалобы различных сервисов, связанные с так называемой охотой на Telegram. В частности, речь идет о блокировке IP-адресов компании Amazon, которые использовались для обхода ограничения.
Герман Клименко: «Очень сложно разобраться в вине того или иного продукта, той или иной компании. Кто ошибся, кто что не так сделал. Да, действительно, ряд компаний пострадали. Тем, кто к нам обращался, мы помогли. В целом, работа восстанавливается. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Мне кажется, что ситуация нормализовалась, и дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно».
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о возможной блокировке Facebook, если компания Цукерберга не локализует данные российских пользователей на территории РФ.
Напомним, 16 апреля, в России началась блокировка мессенджера Telegram. Добиваясь исполнения решения Таганского суда, Роскомнадзор за сутки заблокировал более 15 миллионов IP-адресов. В связи с блокировкой Telegram о сбоях в работе сообщили многие итернет-сервисов, включая мессенджер Viber и соцсеть «Одноклассники». Приостановилась онлайн-продажа билетов в музеи Московского Кремля.
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