В больнице к устроившему резню в башкирской школе подростку приставили охрану

К подростку, который устроил резню и пожар в школе №1 Стерлитамака, в больнице приставили охрану. Нападавший был госпитализирован после того, как сам нанес себе ножевое ранение.
Как рассказал и. о. главного врача клинической больницы города Стерлитамака Фанур Ганиев, к подростку приставили охрану, чтобы обезопасить окружающих и самого пациента. Школьник будет находиться под наблюдением круглосуточно, передает РИА Новости.
Фанур Ганиев: «Сейчас статус пациента не определен. На данное время он не является пациентом психиатрического профиля, не является осужденным и даже подследственным. Но тем не менее в работе с правоохранителями в целях охраны от него и для него на время пребывания в больнице к нему приставлено круглосуточное наблюдение сотрудника вневедомственной охраны».
Тем временем следователи провели обыск в квартире и допросили родителей нападавшего.
Школа, где произошли резня и пожар, откроется уже завтра, в четверг, передает «Интерфакс». Как сообщили в администрации учебного учреждения, работа будет продолжена в обычном режиме, а ремонт в кабинете, где подросток устроил поджог, завершат до конца текущего дня.
17-летний подросток обучался в коррекционном классе. Во время нападения он орудовал канцелярским ножом и успел ранить школьницу и учительницу. Еще одна девочка пострадала, выпрыгнув из окна.
Возбуждено два уголовных дела: в отношении подростка и должностных лиц, допустивших халатность. В органы профилактики неоднократно поступали жалобы на агрессивное поведение школьника, кроме того, он публиковал в соцсетях сообщения об «уничтожении людей».
Фанур Ганиев: «Сейчас статус пациента не определен. На данное время он не является пациентом психиатрического профиля, не является осужденным и даже подследственным. Но тем не менее в работе с правоохранителями в целях охраны от него и для него на время пребывания в больнице к нему приставлено круглосуточное наблюдение сотрудника вневедомственной охраны».
Тем временем следователи провели обыск в квартире и допросили родителей нападавшего.
Школа, где произошли резня и пожар, откроется уже завтра, в четверг, передает «Интерфакс». Как сообщили в администрации учебного учреждения, работа будет продолжена в обычном режиме, а ремонт в кабинете, где подросток устроил поджог, завершат до конца текущего дня.
17-летний подросток обучался в коррекционном классе. Во время нападения он орудовал канцелярским ножом и успел ранить школьницу и учительницу. Еще одна девочка пострадала, выпрыгнув из окна.
Возбуждено два уголовных дела: в отношении подростка и должностных лиц, допустивших халатность. В органы профилактики неоднократно поступали жалобы на агрессивное поведение школьника, кроме того, он публиковал в соцсетях сообщения об «уничтожении людей».
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