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    Поножовщина и поджог в башкирской школе: возбуждены два уголовных дела

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    • Фото: Карина Маннанова / vk.com
    Поножовщина и поджог в башкирской школе: возбуждены два уголовных дела

    Поножовщина и поджог в башкирской школе: возбуждены два уголовных дела

    Поножовщина и поджог в башкирской школе: возбуждены два уголовных дела
  • Фото: Карина Маннанова / vk.com

    • По факту ЧП в школе Стерлитамаке в Башкирии возбуждены два уголовных дела — в отношении устроившего резню и пожар ученика, а также о халатности должностных лиц.

    В отношении 17-летнего школьника, который напал с ножом на одноклассников и учителя, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, в СК завели дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

    СК РФ: «Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка».

    Как выяснилось, в течение нескольких месяцев школьник публиковал на своей странице в соцсети сообщения о поножовщине, убийствах и «уничтожении людей», а за пару часов до атаки он опубликовал видео о стрельбе в американской школе «Колумбайн» в 1999 году.

    В результате атаки госпитализированы четыре человека — учитель, сам нападавший и две ученицы, в том числе девочка, которая, испугавшись пожара, выпрыгнула из окна второго этажа.

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