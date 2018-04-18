Перед нападением в Стерлитамаке подросток публиковал сообщения об «уничтожении людей»

Подросток, устроивший резню и пожар в школе в Стерлитамаке, в течение нескольких месяцев публиковал на своей странице в соцсети сообщения о поножовщине, убийствах и «уничтожении людей».
Последнюю запись 17-летний подросток сделал в 6:00 по московскому времени, то есть за пару часов до атаки. Он опубликовал видео о стрельбе в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. При этом фотографии и ролики, посвященные этим же событиям, он периодически загружал в соцсеть с конца января, предупреждая о том, что «готовится к уничтожению людей» и планирует весной устроить поножовщину.
По данным Следственного комитета, утром 18 апреля школьник зашел с ножом в кабинет информатики, где находились его одноклассники, ранил одну из учениц и учительницу. После этого он разлил горючее вещество, поджег его и нанес ножевое ранение себе. В результате атаки госпитализированы четыре человека — учитель и трое детей, в том числе девочка, которая, испугавшись пожара, выпрыгнула из окна второго этажа.
Известно, что подросток учился в коррекционном классе. По некоторым данным, таким образом он хотел отомстить дразнившим его одноклассникам.
По данным Следственного комитета, утром 18 апреля школьник зашел с ножом в кабинет информатики, где находились его одноклассники, ранил одну из учениц и учительницу. После этого он разлил горючее вещество, поджег его и нанес ножевое ранение себе. В результате атаки госпитализированы четыре человека — учитель и трое детей, в том числе девочка, которая, испугавшись пожара, выпрыгнула из окна второго этажа.
Известно, что подросток учился в коррекционном классе. По некоторым данным, таким образом он хотел отомстить дразнившим его одноклассникам.
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