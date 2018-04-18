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    В СК сообщили подробности нападения в башкирской школе

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    • Фото: vk.com
    В СК сообщили подробности нападения в башкирской школе

    В СК сообщили подробности нападения в башкирской школе

    В СК сообщили подробности нападения в башкирской школе
  • Фото: vk.com

    • Нападение произошло в школе города Стерлитамак утром в среду. Один из учеников набросился на школьников и педагога с ножом, а затем устроил поджог и попытался покончить с собой.

    По данным Следственного комитета, резню в школе №1 устроил 17-летний подросток, который обучался в коррекционном классе. Утром 18 апреля он, вооружившись ножом, зашел в кабинет информатики, ранил педагога и порезал руку одной из школьниц. Затем нападавший разлил в кабинете горючее вещество и поджег, после чего попытался покончить с собой.

    Когда началось возгорание, в здании сработала сигнализация. Одна из школьниц, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. От пожара никто не пострадал.

    Как сообщили в СК, нападавший и пострадавшие были доставлены в больницу. Ранее в республиканском Минздраве подтвердили информацию о четырех госпитализированных, среди которых трое — несовершеннолетние.

    смотретьПодросток устроил резню и пожар в школе в Стерлитамаке
    Подросток устроил резню и пожар в школе в Стерлитамаке
    На месте ЧП работают следователи. Также в школу выехал глава республики Башкирия.

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