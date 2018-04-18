Глава Башкирии выехал в школу, где ученик устроил резню и пожар

Глава Республики Башкирия Рустэм Хамитов выехал в школу в Стерлитамаке, где утром в среду произошло нападение.
Один из школьников во время урока информатики набросился на учеников и учителя с ножом, а затем попытался пожечь кабинет и покончить с собой. На место выехали следователи и глава Башкирии Рустэм Хамитов. Об этом сообщил его пресс-секретарь, передает РИА Новости.
Фанур Ягафаров, пресс-секретарь главы Башкирии: «Глава республики Башкирия Рустэм Хамитов выехали на место ЧП в Стерлитамак. Все обстоятельства произошедшего будут известны позднее».
Как сообщили в республиканском Минздраве, после случившегося были госпитализированы четыре человека. Медики оценивают их состояние как средней тяжести, передает ТАСС. Очевидцы утверждают, что напуганные дети выпрыгивали из окон, чтобы спастись во время нападения.
Светлана Кускарбекова, пресс-секретарь Минздрава Башкирии: «По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется».
Фанур Ягафаров, пресс-секретарь главы Башкирии: «Глава республики Башкирия Рустэм Хамитов выехали на место ЧП в Стерлитамак. Все обстоятельства произошедшего будут известны позднее».
Как сообщили в республиканском Минздраве, после случившегося были госпитализированы четыре человека. Медики оценивают их состояние как средней тяжести, передает ТАСС. Очевидцы утверждают, что напуганные дети выпрыгивали из окон, чтобы спастись во время нападения.
Светлана Кускарбекова, пресс-секретарь Минздрава Башкирии: «По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется».
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