Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  
    Подросток устроил резню и пожар в школе в Стерлитамаке. дети и подростки, пожары, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодросток устроил резню и пожар в школе в Стерлитамаке

    Подросток устроил резню и пожар в школе в Стерлитамаке

    2 комментария
    • Фото: vk.com
    Подросток устроил резню и пожар в школе в Стерлитамаке

    Подросток устроил резню и пожар в школе в Стерлитамаке

    Подросток устроил резню и пожар в школе в Стерлитамаке
    • Фото: vk.com

      • В одной из школ Стерлитамака подросток напал с ножом на учеников и учителя и пытался сжечь класс.

      Инцидент произошел утром 18 апреля в школе №1 на уроке информатики. По предварительным данным, школьник набросился на учителя и учеников с ножом, после чего попытался поджечь кабинет и покончить с собой. По словам очевидцев, дети в панике выпрыгивали из окон. На видео с места ЧП из окон школы идет дым.

      По информации Минздрава Башкирии, госпитализированы четыре человека, в том числе педагог и трое учеников. Состояние всех оценивается как средней тяжести.

      В экстренных службах Башкирии РИА Новости сообщили, что общая площадь возгорания в школе составила порядка одного квадратного метра. Школьник задержан. По неофициальной информации, это ученик 9-го класса.

      На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru