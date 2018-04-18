Подросток устроил резню и пожар в школе в Стерлитамаке

В одной из школ Стерлитамака подросток напал с ножом на учеников и учителя и пытался сжечь класс.
Инцидент произошел утром 18 апреля в школе №1 на уроке информатики. По предварительным данным, школьник набросился на учителя и учеников с ножом, после чего попытался поджечь кабинет и покончить с собой. По словам очевидцев, дети в панике выпрыгивали из окон. На видео с места ЧП из окон школы идет дым.
По информации Минздрава Башкирии, госпитализированы четыре человека, в том числе педагог и трое учеников. Состояние всех оценивается как средней тяжести.
В экстренных службах Башкирии РИА Новости сообщили, что общая площадь возгорания в школе составила порядка одного квадратного метра. Школьник задержан. По неофициальной информации, это ученик 9-го класса.
На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По информации Минздрава Башкирии, госпитализированы четыре человека, в том числе педагог и трое учеников. Состояние всех оценивается как средней тяжести.
В экстренных службах Башкирии РИА Новости сообщили, что общая площадь возгорания в школе составила порядка одного квадратного метра. Школьник задержан. По неофициальной информации, это ученик 9-го класса.
На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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