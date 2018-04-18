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    Росгвардия: школьник в Стерлитамаке орудовал канцелярским ножом

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    • Фото: Cтерлитамак сити /vk.com
    Росгвардия: школьник в Стерлитамаке орудовал канцелярским ножом

    Росгвардия: школьник в Стерлитамаке орудовал канцелярским ножом

    Росгвардия: школьник в Стерлитамаке орудовал канцелярским ножом
  • Фото: Cтерлитамак сити /vk.com

    • Росгвардия начала проверку по факту ЧП в школе в Стерлитамаке, где 17-летний подросток напал на одноклассников и учительницу и устроил пожар.

    Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил ТАСС, что школьник при нападении орудовал канцелярским ножом.

    Александр Хинштейн: «По предварительной информации, ранения наносились школьником канцелярским ножом, то есть не холодным оружием. Что касается того, как он пронес бензин, — будем выяснять».

    Хинштейн также сообщил, что школу охраняет ЧОП «Барс». В момент ЧП в школе находились один охранник ЧОП, а также один вахтер. Сотрудники Росгвардии прибыли на место уже через минуту после сигнала.

    Александр Хинштейн: «В 8:53 они (в школе) нажали кнопку тревожной сигнализации, в 08:54 экипаж вневедомственной охраны прибыл на место, уже через минуту».

    В связи с ЧП возбуждены два уголовных дела: в отношении самого школьника и по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Установлено, что органы профилактики не раз получали жалобы на агрессивное поведение подростка, а сам он в соцсетях предупреждал, что готовится «к уничтожению людей».

    В результате атаки госпитализированы четыре человека — учитель, две ученицы и нападавший школьник, который нанес раны сам себе. Хинштейн уточнил, что к приезду Росгвардии подросток был без сознания.

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