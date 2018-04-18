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    Глава Башкирии: жизни пострадавших при нападении школьниц вне опасности

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    • Фото: Cтерлитамак сити /vk.com
    Глава Башкирии: жизни пострадавших при нападении школьниц вне опасности

    Глава Башкирии: жизни пострадавших при нападении школьниц вне опасности

    Глава Башкирии: жизни пострадавших при нападении школьниц вне опасности
  • Фото: Cтерлитамак сити /vk.com

    • Жизням двух учениц, которые пострадали в результате нападения в школе в Стерлитамаке, ничего не угрожает. Об этом заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

    Глава Башкирии в ходе общения с родителями и родственниками учеников стерлитамакской школы №1 заверил, что жизни пострадавших девочек вне опасности. Он рассказал, что лично видел школьниц.

    Рустэм Хамитов: «Жизни детей ничего не угрожает, девочки поправятся, все будет нормально. Я поздоровался с ними, узнают, улыбаются даже».

    Пострадавших девочек доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. Их состояние стабильно, медики дают благоприятные прогнозы. Также со школьницами работают психологи.

    Между тем пострадавшая учительница, на которую подросток набросился с ножом, находится в реанимации. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное. Как сообщили ТАСС в приемном отделении больницы №1 Стерлитамака, педагог перенесла операцию.

    Нападение произошло сегодня утром во время урока информатики. 17-летний учащийся из коррекционного класса орудовал канцелярским ножом. А затем поджег кабинет и нанес себе ножевое ранение. В настоящее время он также находится в больнице.

    В связи с ЧП возбуждены два уголовных дела: в отношении самого школьника и по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Установлено, что на подростка не раз поступали жалобы из-за агрессивного поведения.

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