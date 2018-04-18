Небензя: США и их союзники не смогут силой отстранить Асада от власти

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза всемирной организации, что Вашингтону, Британии и Франции не удастся силой лишить законного президента Сирии Башара Асада власти.
В Ною-Йорке проходит заседание Совета безопасности ООН, созванное по требованию России для обсуждения гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка и лагере беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией. Постпред России во всемирной организации назвал ситуацию в Ракке катастрофической.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Только недавно в Ракке побывала миссия ООН и даже несмотря на то, что она продолжалась всего несколько часов, ясно, что город лежит в руинах. Каждый день люди подрываются на минах, не работают больницы и школы. Коалиция изгнала из города террористов ИГИЛ более полугода назад, и затем фактически оккупировала эту территорию. Восстановление разрушенного в результате воздушных бомбардировок города не занималась. Люди возвращались на свой страх и риск, подрываясь на минах и самодельных взрывных устройствах. Никто достоверно не знал, что происходит в Ракке».
О результатах поездки представителей ООН в Ракку сообщил и заместитель генсека всемирной организации.
Марк Лоукок, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам: «Ракка была освобождена от боевиков „Исламского государства“ (террористической группировки, запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ) в октябре, однако условия в городе неблагоприятны для возвращения туда населения. В городе остаются неразорвавшиеся боеприпасы, инфраструктура разрушена, от 70 до 80% зданий разрушено».
Постпред России Василий Небензя также раскритиковал нанесение военного удара по Сирии и заявил, что Вашингтон, Лондон и Париж не смогут «под бомбами» заставить президента Сирии Башара Асада оставить власть.
Василий Небензя: «В последние дни у нас вызывает большое удивление лицемерное поведение США, Великобритании и Франции. Не прошло и суток после ракетных ударов, как их организаторы стали выходить со странными инициативами политического свойства. При том, что все элементы этих предложений содержатся в существующей резолюционной базе, их просто нужно выполнять. Своим актом агрессии „тройка“ и те, кто поддержал, либо приветствовал ее действия, солидаризиловалась с одной из сторон конфликта. Агрессор не имеет морального права готовить международно-правовые акты в отношении жертвы своей агрессии».
Российский дипломат также подчеркнул, что нанесение военного удара по Сирии отбросило все усилия международных посредников по подготовке к переговорам в Женеве далеко назад.
Василий Небензя: «До ракетных обстрелов мы наблюдали готовность сирийского правительства к проведению переговоров в Женеве, теперь эти усилия отброшены далеко назад. Трудно представить, что после всего, что произошло, сирийские власти испытывают энтузиазм говорить о политическом урегулировании в своей стране по указке западной „тройки“. Если задача состоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это как победу над ним, поскольку он, мол, понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд как „военного преступника“, чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача не реализуема. Иллюзий тут быть не должно».
Напомним, в субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Поводом для атаки назвали
якобы произошедшую 7 апреля химатаку в сирийском городе Дума, о которой сообщили сирийские «Белые каски», известные вбросами фейковых новостей и размещением постановочных роликов. Постпред России при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин заявил, что видео с последствиями атаки постановочное и что России удалось найти актеров, которые в нем снимались. Эксперты ОЗХО только собираются приступить к сбору проб на месте предполагаемой химатаки. А российские военные сообщили, что обнаружили в городе Дума химическую лабораторию и склад химикатов, принадлежащие боевикам.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Только недавно в Ракке побывала миссия ООН и даже несмотря на то, что она продолжалась всего несколько часов, ясно, что город лежит в руинах. Каждый день люди подрываются на минах, не работают больницы и школы. Коалиция изгнала из города террористов ИГИЛ более полугода назад, и затем фактически оккупировала эту территорию. Восстановление разрушенного в результате воздушных бомбардировок города не занималась. Люди возвращались на свой страх и риск, подрываясь на минах и самодельных взрывных устройствах. Никто достоверно не знал, что происходит в Ракке».
О результатах поездки представителей ООН в Ракку сообщил и заместитель генсека всемирной организации.
Марк Лоукок, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам: «Ракка была освобождена от боевиков „Исламского государства“ (террористической группировки, запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ) в октябре, однако условия в городе неблагоприятны для возвращения туда населения. В городе остаются неразорвавшиеся боеприпасы, инфраструктура разрушена, от 70 до 80% зданий разрушено».
Постпред России Василий Небензя также раскритиковал нанесение военного удара по Сирии и заявил, что Вашингтон, Лондон и Париж не смогут «под бомбами» заставить президента Сирии Башара Асада оставить власть.
Василий Небензя: «В последние дни у нас вызывает большое удивление лицемерное поведение США, Великобритании и Франции. Не прошло и суток после ракетных ударов, как их организаторы стали выходить со странными инициативами политического свойства. При том, что все элементы этих предложений содержатся в существующей резолюционной базе, их просто нужно выполнять. Своим актом агрессии „тройка“ и те, кто поддержал, либо приветствовал ее действия, солидаризиловалась с одной из сторон конфликта. Агрессор не имеет морального права готовить международно-правовые акты в отношении жертвы своей агрессии».
Российский дипломат также подчеркнул, что нанесение военного удара по Сирии отбросило все усилия международных посредников по подготовке к переговорам в Женеве далеко назад.
Василий Небензя: «До ракетных обстрелов мы наблюдали готовность сирийского правительства к проведению переговоров в Женеве, теперь эти усилия отброшены далеко назад. Трудно представить, что после всего, что произошло, сирийские власти испытывают энтузиазм говорить о политическом урегулировании в своей стране по указке западной „тройки“. Если задача состоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это как победу над ним, поскольку он, мол, понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд как „военного преступника“, чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача не реализуема. Иллюзий тут быть не должно».
Напомним, в субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Поводом для атаки назвали
якобы произошедшую 7 апреля химатаку в сирийском городе Дума, о которой сообщили сирийские «Белые каски», известные вбросами фейковых новостей и размещением постановочных роликов. Постпред России при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин заявил, что видео с последствиями атаки постановочное и что России удалось найти актеров, которые в нем снимались. Эксперты ОЗХО только собираются приступить к сбору проб на месте предполагаемой химатаки. А российские военные сообщили, что обнаружили в городе Дума химическую лабораторию и склад химикатов, принадлежащие боевикам.
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