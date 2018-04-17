В логове боевиков в сирийской Думе найдена химическая лаборатория

В сирийском городе Дума обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов, принадлежащие боевикам.
Российские военные, которые обследуют освобожденные от экстремистов территории, сообщили об обнаружении химической лаборатории и склада химикатов. В одном из подвалов были найдены емкости с веществами, которые используются для производства боевых отравляющих газов.
Александр Родионов, специалист войск радиационной химической защиты вооруженных сил РФ в САР: «В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов. При их осмотре специалистами войск РХБЗ обнаружены химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химического оружия. Обнаружены вещества такие как: тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ».
Фейковый сюжет, о котором говорит российский офицер, это то самое видео от «Белых касок», которое стало поводом для ракетных ударов по Сирии.
Ранее Москва заявила, что химатака в Думе, ставшая поводом для ракетного удара западной коалиции по Сирии, — это чистой воды провокация. И теперь появляется нюанс, о котором, опять же, предупреждало российское Минобороны: боевики располагали всем необходимым для того, чтобы самостоятельно распылить газ и затем обвинить в этом правительственные силы.
Сегодня в Думу прибыли специалисты ОЗХО для расследования сообщений о предполагаемой химической атаке.
Александр Родионов, специалист войск радиационной химической защиты вооруженных сил РФ в САР: «В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов. При их осмотре специалистами войск РХБЗ обнаружены химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химического оружия. Обнаружены вещества такие как: тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ».
Фейковый сюжет, о котором говорит российский офицер, это то самое видео от «Белых касок», которое стало поводом для ракетных ударов по Сирии.
Ранее Москва заявила, что химатака в Думе, ставшая поводом для ракетного удара западной коалиции по Сирии, — это чистой воды провокация. И теперь появляется нюанс, о котором, опять же, предупреждало российское Минобороны: боевики располагали всем необходимым для того, чтобы самостоятельно распылить газ и затем обвинить в этом правительственные силы.
Сегодня в Думу прибыли специалисты ОЗХО для расследования сообщений о предполагаемой химической атаке.
Комментарии