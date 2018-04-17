Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  
    В логове боевиков в сирийской Думе найдена химическая лаборатория. Великобритания, журналистика, Сирия, США, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ логове боевиков в сирийской Думе найдена химическая лаборатория

    В логове боевиков в сирийской Думе найдена химическая лаборатория

    комментировать
    В логове боевиков в сирийской Думе найдена химическая лаборатория

    В логове боевиков в сирийской Думе найдена химическая лаборатория

    В логове боевиков в сирийской Думе найдена химическая лаборатория

      В сирийском городе Дума обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов, принадлежащие боевикам.

      Российские военные, которые обследуют освобожденные от экстремистов территории, сообщили об обнаружении химической лаборатории и склада химикатов. В одном из подвалов были найдены емкости с веществами, которые используются для производства боевых отравляющих газов.

      Александр Родионов, специалист войск радиационной химической защиты вооруженных сил РФ в САР: «В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов. При их осмотре специалистами войск РХБЗ обнаружены химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химического оружия. Обнаружены вещества такие как: тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ».

      Фейковый сюжет, о котором говорит российский офицер, это то самое видео от «Белых касок», которое стало поводом для ракетных ударов по Сирии.

      смотретьЗападные журналисты узнали правду о событиях в сирийской Думе
      Западные журналисты узнали правду о событиях в сирийской Думе
      Ранее Москва заявила, что химатака в Думе, ставшая поводом для ракетного удара западной коалиции по Сирии, — это чистой воды провокация. И теперь появляется нюанс, о котором, опять же, предупреждало российское Минобороны: боевики располагали всем необходимым для того, чтобы самостоятельно распылить газ и затем обвинить в этом правительственные силы.

      Сегодня в Думу прибыли специалисты ОЗХО для расследования сообщений о предполагаемой химической атаке.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru