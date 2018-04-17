Дуров пообещал миллионы долларов прокси- и VPN-сервисам

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что готов пожертвовать миллионы долларов личных средств на выплату грантов администраторам прокси- и
VPN-сервисов, помогающих работе заблокированного в России мессенджера.
На своей странице «ВКонтакте» Дуров поблагодарил пользователей за поддержку и преданность и констатировал, что мессенджеру «удалось пережить первые 24 часа блокировки».
Дуров обвинил надзорные органы России в объявлении «войны прогрессу» и готовности «блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов». Также основатель Telegram заявил, что готов выплачивать гранты из своих личных денег тем, кто поддерживает заблокированный в России мессенджер.
Павел Дуров, основатель Telegram: «Я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели».
Дуров отметил, что российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, однако «он важен по личным соображениям».
Напомним, накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Глава ведомства Александр Жаров также сообщил, что Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов компании Amazon из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода ограничения в РФ.
Полностью заблокировать работу мессенджера в России не удается, но в ведомстве говорят, что намерены «принимать все необходимые меры» для ограничения доступа к Telegram, в том числе следить за средствами для обхода блокировки. В пресс-службе также добавили, что доступ к Telegram будет ограничен до тех пор, пока руководство компании не выполнит требования ФСБ предоставить ключи для декодирования сообщений.
Сегодня стало известно, что Роскомнадзор направил Google и Apple требование удалить приложение Telegram из Google Play и AppStore.
Сегодня же в Роскомнадзоре заявили, что начали борьбу с недостоверной информацией о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов. В ведомстве открыли горячую линию и просят сообщать о фактах на электронный адрес. При этом официальный сайт Роскомнадзора
работает сегодня с перебоями: ведомство отражает третью за сутки DDoS-атаку.
Дуров обвинил надзорные органы России в объявлении «войны прогрессу» и готовности «блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов». Также основатель Telegram заявил, что готов выплачивать гранты из своих личных денег тем, кто поддерживает заблокированный в России мессенджер.
Павел Дуров, основатель Telegram: «Я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели».
Дуров отметил, что российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, однако «он важен по личным соображениям».
Напомним, накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Глава ведомства Александр Жаров также сообщил, что Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов компании Amazon из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода ограничения в РФ.
Полностью заблокировать работу мессенджера в России не удается, но в ведомстве говорят, что намерены «принимать все необходимые меры» для ограничения доступа к Telegram, в том числе следить за средствами для обхода блокировки. В пресс-службе также добавили, что доступ к Telegram будет ограничен до тех пор, пока руководство компании не выполнит требования ФСБ предоставить ключи для декодирования сообщений.
Сегодня стало известно, что Роскомнадзор направил Google и Apple требование удалить приложение Telegram из Google Play и AppStore.
Сегодня же в Роскомнадзоре заявили, что начали борьбу с недостоверной информацией о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов. В ведомстве открыли горячую линию и просят сообщать о фактах на электронный адрес. При этом официальный сайт Роскомнадзора
работает сегодня с перебоями: ведомство отражает третью за сутки DDoS-атаку.
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