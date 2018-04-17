Роскомнадзор подтвердил две атаки на свой сайт

Официальный сайт Роскомнадзора дважды во вторник подвергался
DDoS-атакам.
Роскомнадзор во вторник зафиксировал две DDoS-атаки на свой официальный сайт. Обе они были отражены, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
Пресс-служба Роскомнадзора: «В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены. Интернет-ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме».
Сегодня ночью и утром официальный сайт ведомства работал с перебоями. Сообщалось, что сайт мог быть недоступен из-за кибератаки. Связано ли это с блокировкой Роскомнадзором мессенджера Telegram, неизвестно.
Напомним, накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Сегодня ведомство также направило Apple и Google требования удалить Telegram из магазинов приложений.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что начали блокировку IP-адресов компании Amazon и Google из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода блокировки в РФ. При этом пользователи мессенджера сообщали, что Telegram на территории России все еще работает.
Пресс-служба Роскомнадзора: «В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены. Интернет-ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме».
Сегодня ночью и утром официальный сайт ведомства работал с перебоями. Сообщалось, что сайт мог быть недоступен из-за кибератаки. Связано ли это с блокировкой Роскомнадзором мессенджера Telegram, неизвестно.
Напомним, накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Сегодня ведомство также направило Apple и Google требования удалить Telegram из магазинов приложений.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что начали блокировку IP-адресов компании Amazon и Google из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода блокировки в РФ. При этом пользователи мессенджера сообщали, что Telegram на территории России все еще работает.
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