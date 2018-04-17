СМИ: ПВО отразили ракетные удары по аэродромам в Хомсе и под Дамаском

Пресса утверждает, что войска противоракетной обороны САР смогли отразить два ракетных удара, нанесенных по сирийским аэродромам. Различные СМИ строят свои предположения о происходящем в регионе.
Как передает телекомпания Al Ekhbariya, ПВО сирийской армии сумели этой ночью отразить два ракетных удара, которые были нанесены по военным аэродромам Шайрат в провинции Хомс и Думейр, расположенный в 50 километрах к северу от Дамаска. Журналисты ссылаются на источник в командовании ВС САР, утверждающий, что сирийским зенитчикам удалось поразить шесть целей над Шайратом и сбить еще три ракеты на подлете к Думейру.
Новостной портал Al-Masdar утверждает, что сирийские авиабазы атаковали ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Но в Дамаске пока официально не подтвердили эти сведения.
А в пресс-службе Армии обороны Израиля заявляют, что «не располагают информацией о нанесении каких-либо ударов в Сирии», пишет ТАСС.
Телеканал Sky News Arabia ссылается на очевидцев, сообщающих о взрывах, которые были слышны на востоке Ливана с сирийской стороны границы. А Al Manar TV заявляет, что самолеты ВВС Израиля совершали полеты в ночные часы над линией разъединения сирийских и израильских войск на Голанских высотах, приблизительно в 40 километрах от Дамаска. По сведениям СМИ, Израиль перебросил в этот район воинские подкрепления и бронетехнику на случай возможной вооруженной вылазки с сирийской территории в ответ на ракетные удары.
Ранее появилась информация о том, что средства ПВО сирийской армии отразили ракетный удар, который был нанесен по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Атака была произведена около 01:10 по местному времени, которое совпадает с московским. Сообщалось, что сирийские зенитчики сбили около десяти ракет. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция, нарушая все нормы международного права, не имея санкции ООН, нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии. Поводом послужили сообщения о якобы причастности армии Сирии к предполагаемой химической атаке в городе Дума. В России уверены, что сообщения о химатаке были фальсифицированы и являются намеренной провокацией. Россия даже нашла актеров, снимавшихся в постановочном ролике.
Новостной портал Al-Masdar утверждает, что сирийские авиабазы атаковали ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Но в Дамаске пока официально не подтвердили эти сведения.
А в пресс-службе Армии обороны Израиля заявляют, что «не располагают информацией о нанесении каких-либо ударов в Сирии», пишет ТАСС.
Телеканал Sky News Arabia ссылается на очевидцев, сообщающих о взрывах, которые были слышны на востоке Ливана с сирийской стороны границы. А Al Manar TV заявляет, что самолеты ВВС Израиля совершали полеты в ночные часы над линией разъединения сирийских и израильских войск на Голанских высотах, приблизительно в 40 километрах от Дамаска. По сведениям СМИ, Израиль перебросил в этот район воинские подкрепления и бронетехнику на случай возможной вооруженной вылазки с сирийской территории в ответ на ракетные удары.
Ранее появилась информация о том, что средства ПВО сирийской армии отразили ракетный удар, который был нанесен по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Атака была произведена около 01:10 по местному времени, которое совпадает с московским. Сообщалось, что сирийские зенитчики сбили около десяти ракет. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция, нарушая все нормы международного права, не имея санкции ООН, нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии. Поводом послужили сообщения о якобы причастности армии Сирии к предполагаемой химической атаке в городе Дума. В России уверены, что сообщения о химатаке были фальсифицированы и являются намеренной провокацией. Россия даже нашла актеров, снимавшихся в постановочном ролике.
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