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    СМИ: силы ПВО Сирии сбили ракеты в районе Хомса

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    СМИ: силы ПВО Сирии сбили ракеты в районе Хомса

    СМИ: силы ПВО Сирии сбили ракеты в районе Хомса

    СМИ: силы ПВО Сирии сбили ракеты в районе Хомса
  • Фото: Associated Press © 2018, Hassan Ammar

    • Сирийские информагентства заявляют, что по провинции Хомс был нанесен ракетный удар.

    Как передает агентство SANA, средства ПВО сирийской армии отразили ракетный удар, который был нанесен по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс около 01:10 по местному времени, которое совпадает с московским.

    Телестанция «Аль-Ихбария», сообщает, что сирийским зенитчикам удалось поразить девять целей. По предварительным данным, все ракеты были ликвидированы, жертв и разрушений нет. Эта информация проверяется.

    При этом, как передает РИА Новости, в Пентагоне заявили, что «США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат» и что «в данном районе в настоящее время военных действий США не ведется». В американском военном ведомстве отказались предоставить какую-либо дополнительную информацию.

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    Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН, нарушая все нормы международного права, нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии. Поводом для нанесения удара стали предположения о применении химического оружия в городе Дума и якобы причастности к этой атаке правительства САР. В России уверены, что якобы произошедшая химатака — намеренная провокация, основанная на постановочном видео. При этом Россия даже нашла актеров, снимавшихся в этом ролике.

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