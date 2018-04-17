СМИ: силы ПВО Сирии сбили ракеты в районе Хомса

Сирийские информагентства заявляют, что по провинции Хомс был нанесен ракетный удар.
Как передает агентство SANA, средства ПВО сирийской армии отразили ракетный удар, который был нанесен по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс около 01:10 по местному времени, которое совпадает с московским.
Телестанция «Аль-Ихбария», сообщает, что сирийским зенитчикам удалось поразить девять целей. По предварительным данным, все ракеты были ликвидированы, жертв и разрушений нет. Эта информация проверяется.
При этом, как передает РИА Новости, в Пентагоне заявили, что «США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат» и что «в данном районе в настоящее время военных действий США не ведется». В американском военном ведомстве отказались предоставить какую-либо дополнительную информацию.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН, нарушая все нормы международного права, нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии. Поводом для нанесения удара стали предположения о применении химического оружия в городе Дума и якобы причастности к этой атаке правительства САР. В России уверены, что якобы произошедшая химатака — намеренная провокация, основанная на постановочном видео. При этом Россия даже нашла актеров, снимавшихся в этом ролике.
Телестанция «Аль-Ихбария», сообщает, что сирийским зенитчикам удалось поразить девять целей. По предварительным данным, все ракеты были ликвидированы, жертв и разрушений нет. Эта информация проверяется.
При этом, как передает РИА Новости, в Пентагоне заявили, что «США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат» и что «в данном районе в настоящее время военных действий США не ведется». В американском военном ведомстве отказались предоставить какую-либо дополнительную информацию.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН, нарушая все нормы международного права, нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии. Поводом для нанесения удара стали предположения о применении химического оружия в городе Дума и якобы причастности к этой атаке правительства САР. В России уверены, что якобы произошедшая химатака — намеренная провокация, основанная на постановочном видео. При этом Россия даже нашла актеров, снимавшихся в этом ролике.
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