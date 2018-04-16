Волкер призвал Евросоюз присоединиться к антироссийским санкциям США

Спецпредставитель США по Украине заявил о необходимости усиления санкций против РФ.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Евросоюз присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию La Stampa.
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине: «Прежде всего, нужно сохранять санкции в силе и обдумывать вопрос об их усилении, если Россия будет продолжать движение по нынешнему пути. Мы их усилили, приняв меры против лиц, близких к президенту Путину. Было бы очень полезно видеть, что ЕС присоединится к нам».
Напомним, накануне постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон готовится ввести новые ограничительные меры против России, и пообещала, что в понедельник Минфин США объявит о них. Предыдущий пакет санкций американские власти приняли 6 апреля. Он коснулся российских бизнесменов, чиновников и компаний.
Волкер также высказался по поводу ракетного удара, который силы США, Великобритании и Франции нанесли по территории Сирии. Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита ПВО Сирии. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали 3 человека.
Волкер заявил, что необходима политическая поддержка этого действия со стороны всех стран Запада.
Курт Волкер: «Важно, чтобы Россия видела, что речь идет не об одной акции или только об американских целях, но о широком фронте стран, демократическом сообществе, союзниках по НАТО».
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине: «Прежде всего, нужно сохранять санкции в силе и обдумывать вопрос об их усилении, если Россия будет продолжать движение по нынешнему пути. Мы их усилили, приняв меры против лиц, близких к президенту Путину. Было бы очень полезно видеть, что ЕС присоединится к нам».
Напомним, накануне постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон готовится ввести новые ограничительные меры против России, и пообещала, что в понедельник Минфин США объявит о них. Предыдущий пакет санкций американские власти приняли 6 апреля. Он коснулся российских бизнесменов, чиновников и компаний.
Волкер также высказался по поводу ракетного удара, который силы США, Великобритании и Франции нанесли по территории Сирии. Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита ПВО Сирии. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали 3 человека.
Волкер заявил, что необходима политическая поддержка этого действия со стороны всех стран Запада.
Курт Волкер: «Важно, чтобы Россия видела, что речь идет не об одной акции или только об американских целях, но о широком фронте стран, демократическом сообществе, союзниках по НАТО».
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