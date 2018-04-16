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    «Санкции без привязки к реалиям»: Захарова объяснила стремление США наказать РФ. Госдепартамент США, США, Сирия, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Санкции без привязки к реалиям»: Захарова объяснила стремление США наказать РФ

    «Санкции без привязки к реалиям»: Захарова объяснила стремление США наказать РФ

    12 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    «Санкции без привязки к реалиям»: Захарова объяснила стремление США наказать РФ

    «Санкции без привязки к реалиям»: Захарова объяснила стремление США наказать РФ

    «Санкции без привязки к реалиям»: Захарова объяснила стремление США наказать РФ
    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

      • Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Вашингтон решил ввести новые санкции в отношении России, чтобы изолировать нашу страну.

      Ранее стало известно, что американские власти готовят очередной пакет запретительных мер в адрес Москвы. О них, как ожидается, уже сегодня объявит Минфин США. Сообщалось, что Вашингтон намерен внести в черный список несколько российских компаний, бездоказательно обвиняя их в поставках Сирии оборудования и технологий, которые якобы могли использоваться для производства химического оружия.

      В верхней палате российского парламента эти обвинения назвали фейком и добавили, что Россия никогда не поставляла в САР технологии двойного назначения. В МИД РФ подчеркнули, что Вашингтон вводит новые санкции «без привязки к каким-либо реалиям».

      Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Я действительно могу подтвердить, что последние санкции, которые вводятся против России, — это уже вообще без привязки хотя бы к каким-то реалиям. Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились кардинально: теперь нас наказывают за то, что мы просто есть на международной арене».

      смотретьСША ввели санкции против крупнейших российских бизнесменов
      США ввели санкции против крупнейших российских бизнесменов
      Вашингтон 6 апреля ввел санкции в отношении ряда российских предпринимателей, госслужащих, руководителей госкорпораций, нескольких частных компаний и двух госструктур. МИД РФ заявил, что Москва эти действия без ответа не оставит. В пятницу в Госдуму был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств».

      смотретьОтвет на хамство США: в Госдуме предложили ограничить ввоз американских лекарств, табака и алкоголя
      Ответ на хамство США: в Госдуме предложили ограничить ввоз американских лекарств, табака и алкоголя
      Этот документ предусматривает в том числе запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табака, лекарственных средств или препаратов из США и других недружественных стран. Сообщалось, что эти меры не коснутся медпрепаратов, аналогов которых в России нет.

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