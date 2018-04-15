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    СМИ узнали о готовящихся в США новых санкциях против России

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    • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria
    СМИ узнали о готовящихся в США новых санкциях против России

    СМИ узнали о готовящихся в США новых санкциях против России

    СМИ узнали о готовящихся в США новых санкциях против России
  • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria

    • В западной прессе появилась информация о том, что Россию за поддержку сирийского лидера Башара Асада ждут новые санкции, которые сейчас прорабатываются в Соединенных Штатах.

    Как передает Daily Mail со ссылкой на источник, такая формулировка содержится в материалах пресс-службы Белого дома, при этом отмечается, что ни Белый дом, ни Минфин не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

    О возможном расширении ограничительных мер против Москвы в Twitter сообщил и эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул. «Из сегодняшнего документа: „Мы также намерены расширить санкции против России в качестве ответа на поддержку Москвой режима Асада, что позволило ему совершать преступления против сирийского народа“», — написал О’Тул в своем микроблоге.




    США, Франция и Великобритания в ночь с 13-го на 14 апреля нанесли авиаудары по объектам, расположенным на территории Сирии. Было выпущено более 100 ракет, большую часть из которых успешно сбили сирийские системы ПВО. Поводом для этой атаки послужили сообщения о применении сирийскими властями химоружия, хотя никаких доказательств так и не было представлено.

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    Действия западных государство раскритиковал президент РФ Владимир Путин. Он назвал удар по Сирии актом агрессии, а Москва созвала экстренное заседание Совбеза ООН, где представила проект резолюции, осуждающей авиаудар по территории САР. Договориться не получилось, призыв России не поддержали 8 стран.

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