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    СБ ООН отклонил российский проект резолюции по Сирии

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    СБ ООН отклонил российский проект резолюции по Сирии

    СБ ООН отклонил российский проект резолюции по Сирии

    СБ ООН отклонил российский проект резолюции по Сирии
  • Фото: Associated Press © 2018, Mary Altaffer

    • Совбез ООН не принял российский проект резолюции, осуждающий ракетный удар по Сирии, поскольку документ не набрал необходимого количества голосов.

    Густаво Меса-Куадро, председатель СБ ООН в апреле: «Результаты голосования следующие: три голоса „за“, восемь голосов „против“ при четырех воздержавшихся».

    Он добавил, что из-за недостаточного количества голосов проект резолюции не принимается, передает «Интерфакс».

    За документ, помимо России, проголосовали Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться. Остальные восемь членов СБ, включая Францию, США и Великобританию, высказались против.

    Ранее Россия внесла на рассмотрение Совбеза проект резолюции, осуждающей удар США и союзников по Сирии и требующей от них немедленно прекратить агрессию в отношении этой страны. В проекте резолюции также выражается обеспокоенность тем, что удары по Сирии были нанесены в момент, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия «начали работу по сбору доказательств неподтвержденной химической атаки в городе Дума».

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    В ходе выступления в Совбезе российский постпред Василий Небензя назвал «хулиганством» действия США и их союзников в Сирии и обвинил их в пренебрежении уставом ООН.



    Американские ракеты в небе над Сирией.

    Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

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