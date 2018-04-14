Постпред РФ назвал «хулиганством» действия США и их союзников в Сирии

Сегодня ровно в четыре утра американцы начали бомбить Сирию. Вместе с США в операции участвовали Британия и Франция. Ракеты в сторону Дамаска и Хомса полетели именно в тот день, когда международные эксперты готовились выяснить, а было ли на самом деле применено химоружие в сирийской Думе.
Для нанесения удара Вашингтону и его союзникам не потребовались ни доказательства химатаки, якобы совершенной режимом Асада, ни одобрение Совбеза ООН. Правда, они проявили осторожность в выборе целей и не рискнули пересекать пространство, которое контролируется российскими ПВО.
По последним данным, жертв удалось избежать. Сообщается о том, что не менее трех человек получили ранения. Кстати, сегодня стало известно, что решение об ударе Трамп принял еще в четверг и более двух суток Вашингтон тщательно скрывал эту информацию.
По инициативе России сегодня было созвано заседание Совбеза ООН. Постпред РФ Василий Небензя назвал политику США и их союзников «хулиганством».
Василий Небензя: «Все по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах».
По его словам, США и их союзники с пренебрежением относятся к уставу ООН, не ведут никакой работы в Совбезе, не консультируются с Москвой, «ложно уверяя всех в обратном». Небензя считает, что подобными действиями подрывается авторитет Совбеза.
Постпред РФ выразил мнение, что Соединённые Штаты вместе с союзниками могли бы остановить войну в Сирии за сутки.
Василий Небензя: «Вы могли бы в 24 часа остановить конфликт в Сирии. Для этого Вашингтону, Лондону и Парижу нужно лишь дать команду своим ручным террористам прекратить борьбу с законной властью собственного народа».
Он подчеркнул, что в момент ракетной атаки специалисты Организации по запрещению химоружия уже находились в стране и были готовы приступить к работе. Однако «группа западных стран цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогового расследования», добавил Небензя.
По последним данным, жертв удалось избежать. Сообщается о том, что не менее трех человек получили ранения. Кстати, сегодня стало известно, что решение об ударе Трамп принял еще в четверг и более двух суток Вашингтон тщательно скрывал эту информацию.
По инициативе России сегодня было созвано заседание Совбеза ООН. Постпред РФ Василий Небензя назвал политику США и их союзников «хулиганством».
Василий Небензя: «Все по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах».
По его словам, США и их союзники с пренебрежением относятся к уставу ООН, не ведут никакой работы в Совбезе, не консультируются с Москвой, «ложно уверяя всех в обратном». Небензя считает, что подобными действиями подрывается авторитет Совбеза.
Постпред РФ выразил мнение, что Соединённые Штаты вместе с союзниками могли бы остановить войну в Сирии за сутки.
Василий Небензя: «Вы могли бы в 24 часа остановить конфликт в Сирии. Для этого Вашингтону, Лондону и Парижу нужно лишь дать команду своим ручным террористам прекратить борьбу с законной властью собственного народа».
Он подчеркнул, что в момент ракетной атаки специалисты Организации по запрещению химоружия уже находились в стране и были готовы приступить к работе. Однако «группа западных стран цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогового расследования», добавил Небензя.
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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