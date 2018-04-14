Российский проект резолюции СБ ООН требует прекратить агрессию против Сирии

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Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванного по требованию России в связи с ракетными ударами по Сирии.
Россия внесла на рассмотрение Совбеза проект резолюции, осуждающей удар США и союзников по Сирии и требующей от них немедленно прекратить агрессию в отношении этой страны.
Одностраничный документ выражает возмущение «агрессией против Сирийской Арабской Республики Соединенными Штатами и их союзниками, нарушающей международное право и Устав ООН».
В резолюции содержится требование «немедленно и без каких-либо задержек» прекратить агрессию против Сирии и воздержаться от дальнейших силовых действий в нарушение Устава ООН.
В проекте резолюции также выражается обеспокоенность тем, что удары по Сирии были нанесены в момент, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия «начали работу по сбору доказательств неподтвержденной химической атаки в городе Дума».
Одностраничный документ выражает возмущение «агрессией против Сирийской Арабской Республики Соединенными Штатами и их союзниками, нарушающей международное право и Устав ООН».
В резолюции содержится требование «немедленно и без каких-либо задержек» прекратить агрессию против Сирии и воздержаться от дальнейших силовых действий в нарушение Устава ООН.
В проекте резолюции также выражается обеспокоенность тем, что удары по Сирии были нанесены в момент, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия «начали работу по сбору доказательств неподтвержденной химической атаки в городе Дума».
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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