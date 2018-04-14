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    «Миссия выполнена!»: Трамп доволен «идеальным ударом» по Сирии. армии мира, ПВО, Сирия, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Миссия выполнена!»: Трамп доволен «идеальным ударом» по Сирии

    «Миссия выполнена!»: Трамп доволен «идеальным ударом» по Сирии

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    «Миссия выполнена!»: Трамп доволен «идеальным ударом» по Сирии

    «Миссия выполнена!»: Трамп доволен «идеальным ударом» по Сирии

    «Миссия выполнена!»: Трамп доволен «идеальным ударом» по Сирии
    • Фото: Associated Press © 2018, Susan Walsh

      • Президент США Дональд Трамп поблагодарил Францию и Великобританию за содействие в «идеально исполненном» ракетном ударе по Сирии.

      В своем Twitter Трамп написал, что лучшего результата и быть не могло.

      Дональд Трамп: «Идеально исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и мощь их отличных вооруженных сил. Лучшего результата и быть не могло! Миссия выполнена!»




      Президент США добавил, что очень гордится американскими вооруженными силами. По словам Трампа, после скорого вливания в американскую армию миллиардов долларов она станет лучшей в истории.



      Тем временем в Генштабе ВС РФ заявили, что силы ПВО Сирии перехватили более 70 крылатых ракет из 103, выпущенных США и их союзниками. В подтверждение неэффективности американских ударов Минобороны опубликовало кадры с сирийского аэродрома Меззе, который стал одной из целей. Кроме того, российские военные сообщили, что не заметили участия Франции в операции.



      Американские ракеты в небе над Сирией.

      Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

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