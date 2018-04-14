«Миссия выполнена!»: Трамп доволен «идеальным ударом» по Сирии

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Францию и Великобританию за содействие в «идеально исполненном» ракетном ударе по Сирии.
В своем Twitter Трамп написал, что лучшего результата и быть не могло.
Дональд Трамп: «Идеально исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и мощь их отличных вооруженных сил. Лучшего результата и быть не могло! Миссия выполнена!»
Президент США добавил, что очень гордится американскими вооруженными силами. По словам Трампа, после скорого вливания в американскую армию миллиардов долларов она станет лучшей в истории.
Тем временем в Генштабе ВС РФ заявили, что силы ПВО Сирии перехватили более 70 крылатых ракет из 103, выпущенных США и их союзниками. В подтверждение неэффективности американских ударов Минобороны опубликовало кадры с сирийского аэродрома Меззе, который стал одной из целей. Кроме того, российские военные сообщили, что не заметили участия Франции в операции.
Дональд Трамп: «Идеально исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и мощь их отличных вооруженных сил. Лучшего результата и быть не могло! Миссия выполнена!»
A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018
Президент США добавил, что очень гордится американскими вооруженными силами. По словам Трампа, после скорого вливания в американскую армию миллиардов долларов она станет лучшей в истории.
So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018
Тем временем в Генштабе ВС РФ заявили, что силы ПВО Сирии перехватили более 70 крылатых ракет из 103, выпущенных США и их союзниками. В подтверждение неэффективности американских ударов Минобороны опубликовало кадры с сирийского аэродрома Меззе, который стал одной из целей. Кроме того, российские военные сообщили, что не заметили участия Франции в операции.
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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