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    «Бук» против крылатых ракет: опубликованы кадры аэродрома Меззе после удара коалиции. ПВО, Сирия, аэропорты, войны и вооруженные конфликты, вооружение, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Бук» против крылатых ракет: опубликованы кадры аэродрома Меззе после удара коалиции

    «Бук» против крылатых ракет: опубликованы кадры аэродрома Меззе после удара коалиции

    13 комментариев
    • Фото: Министерство обороны РФ
    «Бук» против крылатых ракет: опубликованы кадры аэродрома Меззе после удара коалиции

    «Бук» против крылатых ракет: опубликованы кадры аэродрома Меззе после удара коалиции

    «Бук» против крылатых ракет: опубликованы кадры аэродрома Меззе после удара коалиции
    • Фото: Министерство обороны РФ

      • Минобороны опубликовало кадры с сирийского аэродрома Меззе, который стал одной из целей массированного ракетного удара со стороны западных стран.

      Из сообщения Минобороны РФ: «На фотографиях сирийские комплексы „Бук-М1“ на аэродроме Меззе. На одной из фотографий видно, что комплекс отстрелял две ракеты, еще две осталось».

      По данным военного ведомства, на одной из фотографий дымит сухая трава от пуска ракет. Воронки и обломки отсутствуют, все единицы техники уцелели.

      Что касается видеозаписи, то на ней запечатлена проезжающая заряжающая машина с двумя новым ракетами для «Бук-М1».

      По данным российских военных, в ходе противовоздушного боя расчетами сирийских ПВО было перехвачено пять из девяти крылатых ракет.

      В общей сложности в ночь на субботу военные США, Великобритании и Франции выпустили по объектам на территории Сирии 103 крылатые ракеты. Большая часть из них была перехвачена сирийской ПВО.



      Американские ракеты в небе над Сирией.

      Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.


      «Бук» против крылатых ракет: опубликованы кадры аэродрома Меззе после удара коалиции. ПВО, Сирия, аэропорты, войны и вооруженные конфликты, вооружение, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      «Бук» против крылатых ракет: опубликованы кадры аэродрома Меззе после удара коалиции. ПВО, Сирия, аэропорты, войны и вооруженные конфликты, вооружение, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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