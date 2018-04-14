«Бук» против крылатых ракет: опубликованы кадры аэродрома Меззе после удара коалиции

Минобороны опубликовало кадры с сирийского аэродрома Меззе, который стал одной из целей массированного ракетного удара со стороны западных стран.
Из сообщения Минобороны РФ: «На фотографиях сирийские комплексы „Бук-М1“ на аэродроме Меззе. На одной из фотографий видно, что комплекс отстрелял две ракеты, еще две осталось».
По данным военного ведомства, на одной из фотографий дымит сухая трава от пуска ракет. Воронки и обломки отсутствуют, все единицы техники уцелели.
Что касается видеозаписи, то на ней запечатлена проезжающая заряжающая машина с двумя новым ракетами для «Бук-М1».
По данным российских военных, в ходе противовоздушного боя расчетами сирийских ПВО было перехвачено пять из девяти крылатых ракет.
В общей сложности в ночь на субботу военные США, Великобритании и Франции выпустили по объектам на территории Сирии 103 крылатые ракеты. Большая часть из них была перехвачена сирийской ПВО.
По данным военного ведомства, на одной из фотографий дымит сухая трава от пуска ракет. Воронки и обломки отсутствуют, все единицы техники уцелели.
Что касается видеозаписи, то на ней запечатлена проезжающая заряжающая машина с двумя новым ракетами для «Бук-М1».
По данным российских военных, в ходе противовоздушного боя расчетами сирийских ПВО было перехвачено пять из девяти крылатых ракет.
В общей сложности в ночь на субботу военные США, Великобритании и Франции выпустили по объектам на территории Сирии 103 крылатые ракеты. Большая часть из них была перехвачена сирийской ПВО.
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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