Россия задумалась о поставке комплексов С-300 в Сирию и другие страны

Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставке Сирии зенитных ракетных систем
С-300. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Сергей Рудской: «Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитных ракетных систем С-300».
Однако из-за ракетного удара западных стран по объектам на сирийской территории позиция Москвы на этот счет, по его словам, меняется, передает ТАСС.
Сергей Рудской: «Считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств».
Силами ПВО Сирии минувшей ночью было перехвачено более 70 крылатых ракет из 103, выпущенных США и их союзниками. По словам Рудского, это «свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами». При этом он уточнил, что западные ракеты сбивались средствами ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», находящимися на вооружении сирийской армии.
Однако из-за ракетного удара западных стран по объектам на сирийской территории позиция Москвы на этот счет, по его словам, меняется, передает ТАСС.
Сергей Рудской: «Считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств».
Силами ПВО Сирии минувшей ночью было перехвачено более 70 крылатых ракет из 103, выпущенных США и их союзниками. По словам Рудского, это «свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами». При этом он уточнил, что западные ракеты сбивались средствами ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», находящимися на вооружении сирийской армии.
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
Комментарии