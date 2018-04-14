Жди меня <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Жди меня 12+
    •  

    Россия задумалась о поставке комплексов С-300 в Сирию и другие страны

    8 комментариев

    Россия задумалась о поставке комплексов С-300 в Сирию и другие страны

    Россия задумалась о поставке комплексов <nobr>С-300</nobr> в Сирию и другие страны

    Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставке Сирии зенитных ракетных систем С-300. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Сергей Рудской: «Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитных ракетных систем С-300».

    Однако из-за ракетного удара западных стран по объектам на сирийской территории позиция Москвы на этот счет, по его словам, меняется, передает ТАСС.

    Сергей Рудской: «Считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств».

    смотретьМэй приказала ударить по Сирии вопреки мнению британцев
    Мэй приказала ударить по Сирии вопреки мнению британцев
    Силами ПВО Сирии минувшей ночью было перехвачено более 70 крылатых ракет из 103, выпущенных США и их союзниками. По словам Рудского, это «свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами». При этом он уточнил, что западные ракеты сбивались средствами ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», находящимися на вооружении сирийской армии.

    Американские ракеты в небе над Сирией.

    Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru