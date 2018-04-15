США и их союзники распространили свой проект резолюции СБ ООН по Сирии

США, Великобритания и Франция передали странам — членам Совбеза ООН свой проект резолюции по Сирии. В документе осуждается применение химического оружия.
Как сообщает агентство France Press, в переданном США и их союзниками проекте резолюции осуждаются «в категорической форме все случаи применения химического оружия в Сирии, особенно атаки в Думе 7 апреля».
В документе авторы предлагают создать«независимый механизм для расследования» таких инцидентов, «основанный на принципах объективности и профессионализма».
Ранее в связи с событиями в Сирии было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Россия внесла на рассмотрение свой проект резолюции, осуждающей удар США и союзников по САР и требующей от них немедленно прекратить агрессию в отношении этой страны. Документ был отклонен.
Напомним, в ночь на субботу США и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
В документе авторы предлагают создать«независимый механизм для расследования» таких инцидентов, «основанный на принципах объективности и профессионализма».
Ранее в связи с событиями в Сирии было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Россия внесла на рассмотрение свой проект резолюции, осуждающей удар США и союзников по САР и требующей от них немедленно прекратить агрессию в отношении этой страны. Документ был отклонен.
Напомним, в ночь на субботу США и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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