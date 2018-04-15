«Дипломатия мифов»: Небензя прокомментировал непринятие российской резолюции по Сирии

Совет Безопасности ООН отказался осудить удар США и их союзников по Сирии. Восемь стран проголосовали против резолюции, предложенной Россией. Москва требовала немедленно прекратить агрессию против САР и отказаться от применения силы в дальнейшем.
Это было пятое за неделю заседание по Сирии. Стороны в очередной раз остались на своих позициях. Постпред Соединенных Штатов Никки Хейли заявила, что время переговоров прошло, и пригрозила, что американские ракеты будут наготове, если Сирия вновь применит химическое оружие.
США, Великобритания и Франция внесли свой проект резолюции. Страны, которые накануне бомбили Сирию ракетами, настаивали на ее участии в мирных переговорах. Постпред России при ООН обвинил Америку в двуличности. По словам Василия Небензи, действия США привели к параличу Совбеза ООН, они не только становятся над международным правом, но и пытаются его переписать.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «Сегодняшнее заседание подтверждает, что США, Великобритания и Франция, постоянные члены Совета безопасности ООН, продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов, изобретенных в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Это опасная аберрация, это какая-то дипломатия мифов, лицемерия, обманов и подмены понятий. Так мы скоро дойдем до дипломатии абсурда».
Экстренное заседание Совбеза ООН Россия созвала после того, как в ночь на субботу президент Трамп приказал бомбить Сирию. Так США ответили на мнимую химатаку в городе Думе, не дожидаясь расследования организации по запрещению химического оружия. Удар нанесли четыре американских военных корабля, фрегаты французских ВМФ и британские истребители.
По данным Минобороны России, по объектам в Дамаске и Хомсе выпустили около сотни ракет. Большинство были перехвачены сирийскими системами ПВО. Жертв нет, но 3 человека ранены. Частично разрушен научно-исследовательский центр в сирийской столице.
США, Великобритания и Франция внесли свой проект резолюции. Страны, которые накануне бомбили Сирию ракетами, настаивали на ее участии в мирных переговорах. Постпред России при ООН обвинил Америку в двуличности. По словам Василия Небензи, действия США привели к параличу Совбеза ООН, они не только становятся над международным правом, но и пытаются его переписать.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «Сегодняшнее заседание подтверждает, что США, Великобритания и Франция, постоянные члены Совета безопасности ООН, продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов, изобретенных в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Это опасная аберрация, это какая-то дипломатия мифов, лицемерия, обманов и подмены понятий. Так мы скоро дойдем до дипломатии абсурда».
Экстренное заседание Совбеза ООН Россия созвала после того, как в ночь на субботу президент Трамп приказал бомбить Сирию. Так США ответили на мнимую химатаку в городе Думе, не дожидаясь расследования организации по запрещению химического оружия. Удар нанесли четыре американских военных корабля, фрегаты французских ВМФ и британские истребители.
По данным Минобороны России, по объектам в Дамаске и Хомсе выпустили около сотни ракет. Большинство были перехвачены сирийскими системами ПВО. Жертв нет, но 3 человека ранены. Частично разрушен научно-исследовательский центр в сирийской столице.
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
Комментарии