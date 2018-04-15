Врио главы Кузбасса рассказал, как на него повлияла трагедия в «Зимней вишне»

Врио губернатора Кемеровской области признался, что страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» сделал его «совсем другим человеком».
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» сделал его «совсем другим человеком». Такое признание он сделал в воскресенье в эфире радио «Комсомольская правда».
Сергей Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области: «Моя жизнь кардинально изменилась после 25 марта. Я понимаю, что я стал совсем другим человеком. Думаю, что это повлияло не только на меня и на родственников погибших, думаю, что это 25 марта повлияло на всю нашу страну. Многие люди стали переосмысливать, что нам надо сделать, чтобы такая трагедия больше не повторилась, что сделать, чтобы дети могли спокойно ходить в школы, в кино».
Цивилёв признался, что чувствует на себе большую ответственность, так как ему пришлось возглавить регион в очень непростое время. Он также рассказал о своем общении с семьями погибших в страшном пожаре детей.
Сергей Цивилёв: «Я очень много беседовал с родственниками погибших. Были люди, которые говорили не о своих детях, говорили, что им „ничего не нужно, а вы помогите школе, в которой учились наши дети, детскому садику, помогите спортивной школе, в которой учились наши дети“».
Цивилёв добавил, что сейчасодна из основных задач региональных властей — выполнить просьбы семей погибших и поддержать их. По словам врио губернатора, работа по оказанию помощи родственникам погибших продлится не один год.
Напомним, Цивилёв, который раньше занимал пост заместителя главы региона, был назначен врио Кемеровской области после отставки Амана Тулеева. Выборы нового губернатора состоятся в сентябре.
Сергей Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области: «Моя жизнь кардинально изменилась после 25 марта. Я понимаю, что я стал совсем другим человеком. Думаю, что это повлияло не только на меня и на родственников погибших, думаю, что это 25 марта повлияло на всю нашу страну. Многие люди стали переосмысливать, что нам надо сделать, чтобы такая трагедия больше не повторилась, что сделать, чтобы дети могли спокойно ходить в школы, в кино».
Цивилёв признался, что чувствует на себе большую ответственность, так как ему пришлось возглавить регион в очень непростое время. Он также рассказал о своем общении с семьями погибших в страшном пожаре детей.
Сергей Цивилёв: «Я очень много беседовал с родственниками погибших. Были люди, которые говорили не о своих детях, говорили, что им „ничего не нужно, а вы помогите школе, в которой учились наши дети, детскому садику, помогите спортивной школе, в которой учились наши дети“».
Цивилёв добавил, что сейчасодна из основных задач региональных властей — выполнить просьбы семей погибших и поддержать их. По словам врио губернатора, работа по оказанию помощи родственникам погибших продлится не один год.
Напомним, Цивилёв, который раньше занимал пост заместителя главы региона, был назначен врио Кемеровской области после отставки Амана Тулеева. Выборы нового губернатора состоятся в сентябре.
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