СМИ: Facebook за год потратил 9 млн долларов на охрану Цукерберга

Расходы на безопасность основателя Facebook Марка Цукерберга составили в 2017 году 9 миллионов долларов.
В 2017 году компания Facebook более чем на 50% увеличила расходы на безопасность своего основателя и главы Марка Цукерберга и потратила около 9 миллионов долларов. В целом же с 2015 года на безопасность Цукерберга и на его полеты на частном самолете было потрачено около 20 миллионов долларов, сообщает CNN со ссылкой на финансовый отчет компании.
В компании заявили, что такая стоимость «программы безопасности» Цукерберга связана с «угрозами его безопасности, которые напрямую обусловлены его статусом основателя и главы компании».
Телеканал отмечает, что Facebook — не единственная технологическая компания, которая покрывает все расходы на поездки руководства. Подобная практика есть и в Apple, однако за 2017 году расходы на безопасность и поездки главы Apple Тима Кука составили около 317 тысяч долларов.
Напомним, в апреле Facebook оказался в центре скандала, связанного с масштабной утечкой данных пользователей. В середине марта стало известно, что британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 50 миллионов пользователей соцсети и могла их использовать для адресного показа политической рекламы. На прошлой неделе руководство Facebook признало, что Cambridge Analytica могла собрать данные 87 миллионов пользователей. В связи с этим в отношении Facebook идет расследование, против компании поданы судебные иски. На прошлой неделе Марка Цукерберга вызывали в Конгресс США для объяснений.
В компании заявили, что такая стоимость «программы безопасности» Цукерберга связана с «угрозами его безопасности, которые напрямую обусловлены его статусом основателя и главы компании».
Телеканал отмечает, что Facebook — не единственная технологическая компания, которая покрывает все расходы на поездки руководства. Подобная практика есть и в Apple, однако за 2017 году расходы на безопасность и поездки главы Apple Тима Кука составили около 317 тысяч долларов.
Напомним, в апреле Facebook оказался в центре скандала, связанного с масштабной утечкой данных пользователей. В середине марта стало известно, что британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 50 миллионов пользователей соцсети и могла их использовать для адресного показа политической рекламы. На прошлой неделе руководство Facebook признало, что Cambridge Analytica могла собрать данные 87 миллионов пользователей. В связи с этим в отношении Facebook идет расследование, против компании поданы судебные иски. На прошлой неделе Марка Цукерберга вызывали в Конгресс США для объяснений.
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