Facebook удалил «фейковые» аккаунты, дезинформирующие россиян

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания обнаружила и удалила в соцсети на прошлой неделе «фейковые» российские аккаунты, направленные на распространение дезинформации внутри России.
Выступая на слушаниях в комитете по торговле Палаты представителей США Марк Цукерберг заявил, что на прошлой неделе его компания обнаружила «сеть фейковых аккаунтов, которая имеется у России в России, чтобы оказывать влияние на русскую культуру и другие русскоговорящие страны вокруг».
Марк Цукерберг, глава Facebook: «Мы закрыли ряд их фейковых аккаунтов и страниц, включая новостные организации, которые были утверждены российским правительством в качестве российских государственных СМИ. Это довольно большой шаг — удаление фейковых аккаунтов для прекращения распространения ложной информации».
Цукерберг рассказал, что Facebook «медленно идентифицировала распространение дезинформации из РФ» и во избежание этого в будущем компания будет «идентифицировать личность» того, кто захочет размещать политическую рекламу на площадках компании.
Глава Facebook Марк Цукерберг отвечал на вопросы сенаторов пять часов. Миллиардера вызвали на ковер после скандала с компанией Cambridge Analytica, которая использовала утечку данных пользователей при разработке рекламной кампании для Дональда Трампа в 2016 году. 33-летний миллиардер выбрал беспроигрышную в современной Америке тактику и обвинил во всем русских, употребил нетипичный для ИТ-сферы термин «гонка вооружений».
Расследование в отношении Facebook в марте этого года начал генпрокурор штата Массачусетс. Выяснилось, что несколько лет назад в соцсети появилось приложение, которое обещало составить психологический портрет личности, нужно было лишь предоставить доступ к профилю и пройти тест. Вся информация поступала разработчику, профессору Кембриджского университета якобы для исследований. Позже выяснилось, что базу данных он продал политическим манипуляторам из компании Cambridge Analytica. Тест прошли около 300 тысяч человек, но приложение собирало информацию и об их друзьях, поэтому данные более 80 миллионов пользователей (цифра неокончательная) оказались в руках сотрудников холдинга, который занимался составлением психографического профиля американского избирателя. Это позволило создать эффективную агитационную рекламу тогда еще кандидата в президента Дональда Трампа. Facebook об этом стало известно еще в 2015-м, но корпорация этот факт скрыла.
Марк Цукерберг, глава Facebook: «Мы закрыли ряд их фейковых аккаунтов и страниц, включая новостные организации, которые были утверждены российским правительством в качестве российских государственных СМИ. Это довольно большой шаг — удаление фейковых аккаунтов для прекращения распространения ложной информации».
Цукерберг рассказал, что Facebook «медленно идентифицировала распространение дезинформации из РФ» и во избежание этого в будущем компания будет «идентифицировать личность» того, кто захочет размещать политическую рекламу на площадках компании.
Глава Facebook Марк Цукерберг отвечал на вопросы сенаторов пять часов. Миллиардера вызвали на ковер после скандала с компанией Cambridge Analytica, которая использовала утечку данных пользователей при разработке рекламной кампании для Дональда Трампа в 2016 году. 33-летний миллиардер выбрал беспроигрышную в современной Америке тактику и обвинил во всем русских, употребил нетипичный для ИТ-сферы термин «гонка вооружений».
Расследование в отношении Facebook в марте этого года начал генпрокурор штата Массачусетс. Выяснилось, что несколько лет назад в соцсети появилось приложение, которое обещало составить психологический портрет личности, нужно было лишь предоставить доступ к профилю и пройти тест. Вся информация поступала разработчику, профессору Кембриджского университета якобы для исследований. Позже выяснилось, что базу данных он продал политическим манипуляторам из компании Cambridge Analytica. Тест прошли около 300 тысяч человек, но приложение собирало информацию и об их друзьях, поэтому данные более 80 миллионов пользователей (цифра неокончательная) оказались в руках сотрудников холдинга, который занимался составлением психографического профиля американского избирателя. Это позволило создать эффективную агитационную рекламу тогда еще кандидата в президента Дональда Трампа. Facebook об этом стало известно еще в 2015-м, но корпорация этот факт скрыла.
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