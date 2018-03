В США расследуют кражу данных из Facebook для «вмешательства» в выборы

О начале расследования против Facebook и Cambridge Analytica объявила в субботу генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей, передает Reuters Накануне Facebook удалил из соцсети страницу британской аналитической компании, объяснив решение тем, что Cambridge Analytica, которая специализируется на анализе данных в соцсетях, незаконно использовала и разглашала информацию о пользователях.По данным Facebook, в 2015 году стало известно о приложении This Is Your Digital Life, разработанном с целью составлять психологические портреты пользователей соцсети. Данные о 270 тысячах пользователей попали третьим лицам, включая Cambridge Analytica, в которой, как считают в США, они могли использоваться для организации предполагаемого вмешательства в президентские выборы в 2016 году, так как компания, по некоторым данным, сотрудничала с избирательным штабом Дональда Трампа. Facebook требовал от британской компании удалить все данные о пользователях, но в прошлом году выяснилось, что этого сделано не было.Facebook не в первый раз подозревают в причастности к предполагаемому вмешательству в американские выборы. Осенью прошлого года компания вместе с Google и Twitter приняла участие в слушаниях по делу о предполагаемой попытке России повлиять на исход выборов . В Facebook, Twitter и Google утверждали, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы скупали в соцсетях рекламу, чтобы повлиять на результаты голосования.Москва отвергала все обвинения в предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. На этой неделе комитет нижней платы конгресса США по разведке объявил о завершении расследования по этому делу, не обнаружив никаких доказательств сговора