Caps Lock: Трамп прокомментировал финал расследования о «вмешательстве» РФ в выборы

Комитет нижней платы конгресса США по разведке объявил о завершении приписываемого России вмешательства в американские выборы. Трамп написал об этом в соцсетях заглавными буквами.
В заявлении комитета по разведке палаты представителей конгресса США говорится, что свидетельств якобы существующего сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Москвой не обнаружено. Результаты своей работы республиканцы комитета представят представителям Демократической партии во вторник по местному времени, пишет РИА Новости.
Майк Конуэй, глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США: «Мы не нашли свидетельств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи, неверные решения об участии в таких встречах… Мы не смогли прийти к тому же выводу, что и ЦРУ, о том, что русские хотели помочь Трампу».
Трамп прокомментировал эту новость на своей странице в Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Комитет палаты представителей после 14 месяцев долгого и скрупулезного расследования не нашел доказательств связей или взаимодействия между Трампом, между кампанией Трампа и Россией в части влияния на президентские выборы-2016».
Примечательно, что сообщение президента США было полностью набрано прописными буквами, что пользователями соцсетей и мессенджеров обычно приравнивается к эмоциональному «крику».
Майк Конуэй, глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США: «Мы не нашли свидетельств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи, неверные решения об участии в таких встречах… Мы не смогли прийти к тому же выводу, что и ЦРУ, о том, что русские хотели помочь Трампу».
Трамп прокомментировал эту новость на своей странице в Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Комитет палаты представителей после 14 месяцев долгого и скрупулезного расследования не нашел доказательств связей или взаимодействия между Трампом, между кампанией Трампа и Россией в части влияния на президентские выборы-2016».
Примечательно, что сообщение президента США было полностью набрано прописными буквами, что пользователями соцсетей и мессенджеров обычно приравнивается к эмоциональному «крику».
THE HOUSE INTELLIGENCE COMMITTEE HAS, AFTER A 14 MONTH LONG IN-DEPTH INVESTIGATION, FOUND NO EVIDENCE OF COLLUSION OR COORDINATION BETWEEN THE TRUMP CAMPAIGN AND RUSSIA TO INFLUENCE THE 2016 PRESIDENTIAL ELECTION.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.
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