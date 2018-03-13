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    Caps Lock: Трамп прокомментировал финал расследования о «вмешательстве» РФ в выборы

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    • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts
    Caps Lock: Трамп прокомментировал финал расследования о «вмешательстве» РФ в выборы

    Caps Lock: Трамп прокомментировал финал расследования о «вмешательстве» РФ в выборы

    Caps Lock: Трамп прокомментировал финал расследования о «вмешательстве» РФ в выборы
  • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts

    • Комитет нижней платы конгресса США по разведке объявил о завершении приписываемого России вмешательства в американские выборы. Трамп написал об этом в соцсетях заглавными буквами.

    В заявлении комитета по разведке палаты представителей конгресса США говорится, что свидетельств якобы существующего сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Москвой не обнаружено. Результаты своей работы республиканцы комитета представят представителям Демократической партии во вторник по местному времени, пишет РИА Новости.

    Майк Конуэй, глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США: «Мы не нашли свидетельств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи, неверные решения об участии в таких встречах… Мы не смогли прийти к тому же выводу, что и ЦРУ, о том, что русские хотели помочь Трампу».

    Трамп прокомментировал эту новость на своей странице в Twitter.

    Дональд Трамп, президент США: «Комитет палаты представителей после 14 месяцев долгого и скрупулезного расследования не нашел доказательств связей или взаимодействия между Трампом, между кампанией Трампа и Россией в части влияния на президентские выборы-2016».

    Примечательно, что сообщение президента США было полностью набрано прописными буквами, что пользователями соцсетей и мессенджеров обычно приравнивается к эмоциональному «крику».



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