История с утечкой данных обернулась иском против Facebook

В США против Facebook подали первый иск по делу об утечке данных. Три пользователя заявили, что соцсеть нарушила конфиденциальность их данных, и потребовали возмещения убытков. Правда, сумма претензий не указывается.
Масштабные проблемы у Facebook начались в середине марта. СМИ выяснили, что компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 50 миллионов пользователей соцсети, а затем предлагала им адресную политическую рекламу, которая в итоге могла серьезно повлиять на исход американских выборов.
Основатель Facebook Марк Цукерберг не сразу, но все-таки признал вину в истории с утечкой информации. Сегодня стало известно, что он согласился в середине апреля дать показания перед американским Конгрессом.
Основатель Facebook Марк Цукерберг не сразу, но все-таки признал вину в истории с утечкой информации. Сегодня стало известно, что он согласился в середине апреля дать показания перед американским Конгрессом.
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