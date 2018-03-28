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    История с утечкой данных обернулась иском против Facebook. Facebook, соцсети, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИстория с утечкой данных обернулась иском против Facebook

    История с утечкой данных обернулась иском против Facebook

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    История с утечкой данных обернулась иском против Facebook

    История с утечкой данных обернулась иском против Facebook

      В США против Facebook подали первый иск по делу об утечке данных. Три пользователя заявили, что соцсеть нарушила конфиденциальность их данных, и потребовали возмещения убытков. Правда, сумма претензий не указывается.

      Масштабные проблемы у Facebook начались в середине марта. СМИ выяснили, что компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 50 миллионов пользователей соцсети, а затем предлагала им адресную политическую рекламу, которая в итоге могла серьезно повлиять на исход американских выборов.

      Основатель Facebook Марк Цукерберг не сразу, но все-таки признал вину в истории с утечкой информации. Сегодня стало известно, что он согласился в середине апреля дать показания перед американским Конгрессом.

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