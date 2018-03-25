Скандал вокруг Cambridge Analytica разрушил историю «русского» вмешательства в выборы

Основатель Facebook Марк Цукерберг официально заявил: нет никакой связи между Россией и скандалом вокруг утечки данных и вмешательства Cambridge Analytica в американские выборы. Произошедшее он назвал «серьезным подрывом доверия».
Как отмечает репортер НТВ Антон Пономарёв, подрыв доверия — это когда ты подающий большие политические надежды либерал, один из главных сторонников Хиллари Клинтон, но твой Facebook при этом помогает сделать президентом США Дональда Трампа и рушит «русскую» историю вмешательства в выборы, превращая ее в британскую.
О том, что «какие-то самоуверенные британцы в костюмах из Оксфорда и Кембриджа» планировали раскачать и перевернуть лодку во время американских выборов при помощи матанализа больших данных, местные политтехнологи знали еще за год до выборов. Но даже в 2016 и 2017 годах публикации на эту тему оставались незамеченными, и лишь фильм-разоблачение Cambridge Analytica, вице-президентом которой был Стив Бэннон — главной идеолог кампании Трампа и всего Белого Дома, — сразу стал сенсацией.
Крис Уайли, бывший сотрудник компании Cambridge Analytica: «Стиву Бэннону было нужно оружие для его работы с культурой, и мы предложили ему способ, который ему пригодился, чтобы изменить американскую культуру».
Компьютерные программы быстро и точно «просчитали» огромную массу людей — просто на основе поведения в социальных сетях, группах, тестах и играх: куда заходил, что лайкал, в каком настроении и какую музыку слушал.
Крис Уайли: «Все эти данные можно легко взять и прогнать через алгоритм, который даст понимание, кто вы такой. Ваши коллеги знают вас с одной стороны, друзья — с другой, а компьютер видит вас со всех сторон. Мы куда лучше любого человека можем предсказать ваше поведение».
Данные пользователей совершенно законно собирали через онлайн-викторину, которая на основе анкеты выдавала заключение о психологическом типе личности участника.
Михал Козински, профессор кафедры организационного поведения Стенфордской школы бизнеса: «Я бы удивился, если бы эти технологии не использовались. Если они применяются в маркетинговых кампаниях, что уж говорить о политических кампаниях с бюджетами в миллионы долларов».
Польский ученый Михал Козински — разработчик одного из таких приложений, которое позволило кембриджской компании получить данные американцев. Работами Козинского не совсем честно воспользовался его коллега Александр Коган — американский ученый и сотрудник Cambridge Analytica, но с советскими корнями, которых оказалось достаточно, чтобы и здесь начался поиск российского вмешательства, правда, безрезультатный.
В фильме-разоблачении британского канала сам основатель компании Александр Никс хвастается перед репортером под прикрытием не только цифровыми методами работы компании, но и компроматом, взятками и шантажом, а также связями — особенно с британскими политиками и украинскими проститутками.
Cambridge Analytica — британская компания, которая выполняла и государственные заказы. Ее технологии обкатывали не только в африканских странах, но и во время референдума по Brexit. Новый аналитический подход к работе с данными пользователей прошел успешную обкатку именно там. Посему о связях с Россией компанию спрашивали не единожды — проверяли даже британские парламентарии.
Александр Никс, бывший руководитель Cambridge Analytica: «Мы никогда не работали в России, у нас никогда не было клиентов из России, российских компаний. Ни с организациями, связанными с Россией, ни с обычными гражданами».
Стив Бэннон, бывший главный стратег Белого дома: «Сначала решили напасть на Россию, но с Россией не сработало. Как мы узнали, что не сработало? Потому что отчет палаты представителей показал, что не было никакого вмешательства. Не получилось через Россию зайти, решили попытаться через Cambridge Analytica».
Подробности — в репортаже.
О том, что «какие-то самоуверенные британцы в костюмах из Оксфорда и Кембриджа» планировали раскачать и перевернуть лодку во время американских выборов при помощи матанализа больших данных, местные политтехнологи знали еще за год до выборов. Но даже в 2016 и 2017 годах публикации на эту тему оставались незамеченными, и лишь фильм-разоблачение Cambridge Analytica, вице-президентом которой был Стив Бэннон — главной идеолог кампании Трампа и всего Белого Дома, — сразу стал сенсацией.
Крис Уайли, бывший сотрудник компании Cambridge Analytica: «Стиву Бэннону было нужно оружие для его работы с культурой, и мы предложили ему способ, который ему пригодился, чтобы изменить американскую культуру».
Компьютерные программы быстро и точно «просчитали» огромную массу людей — просто на основе поведения в социальных сетях, группах, тестах и играх: куда заходил, что лайкал, в каком настроении и какую музыку слушал.
Крис Уайли: «Все эти данные можно легко взять и прогнать через алгоритм, который даст понимание, кто вы такой. Ваши коллеги знают вас с одной стороны, друзья — с другой, а компьютер видит вас со всех сторон. Мы куда лучше любого человека можем предсказать ваше поведение».
Данные пользователей совершенно законно собирали через онлайн-викторину, которая на основе анкеты выдавала заключение о психологическом типе личности участника.
Михал Козински, профессор кафедры организационного поведения Стенфордской школы бизнеса: «Я бы удивился, если бы эти технологии не использовались. Если они применяются в маркетинговых кампаниях, что уж говорить о политических кампаниях с бюджетами в миллионы долларов».
Польский ученый Михал Козински — разработчик одного из таких приложений, которое позволило кембриджской компании получить данные американцев. Работами Козинского не совсем честно воспользовался его коллега Александр Коган — американский ученый и сотрудник Cambridge Analytica, но с советскими корнями, которых оказалось достаточно, чтобы и здесь начался поиск российского вмешательства, правда, безрезультатный.
В фильме-разоблачении британского канала сам основатель компании Александр Никс хвастается перед репортером под прикрытием не только цифровыми методами работы компании, но и компроматом, взятками и шантажом, а также связями — особенно с британскими политиками и украинскими проститутками.
Cambridge Analytica — британская компания, которая выполняла и государственные заказы. Ее технологии обкатывали не только в африканских странах, но и во время референдума по Brexit. Новый аналитический подход к работе с данными пользователей прошел успешную обкатку именно там. Посему о связях с Россией компанию спрашивали не единожды — проверяли даже британские парламентарии.
Александр Никс, бывший руководитель Cambridge Analytica: «Мы никогда не работали в России, у нас никогда не было клиентов из России, российских компаний. Ни с организациями, связанными с Россией, ни с обычными гражданами».
Стив Бэннон, бывший главный стратег Белого дома: «Сначала решили напасть на Россию, но с Россией не сработало. Как мы узнали, что не сработало? Потому что отчет палаты представителей показал, что не было никакого вмешательства. Не получилось через Россию зайти, решили попытаться через Cambridge Analytica».
Подробности — в репортаже.
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