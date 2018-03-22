Цукерберг признался, что не оправдал доверие пользователей

Основатель и совладелец Facebook Марк Цукерберг признался, что в истории с компанией Cambridge Analytica был совершен ряд ошибок.
На выходных СМИ сообщили, что британская аналитическая фирма, которая сотрудничала с Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании, незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основе этой информации компания исследовала политические предпочтения избирателей, чтобы показывать им соответствующую рекламу.
Цукерберг в интервью CNN признался, что совершил в этой истории ряд ошибок.
Марк Цукерберг: «Это было серьезное нарушение доверия, и мне очень жаль, что так произошло. На нас лежит основная ответственность защищать данные пользователей, и если мы не справляемся с этим, то не заслуживаем того, чтобы работать для людей. Теперь наша обязанность — сделать все возможное, чтобы это не повторилось. Мы намерены принять меры, чтобы третья сторона, в том числе компании, разрабатывающие программное обеспечение, имели меньше доступа к данным пользователей соцсети».
Цукерберг также заявил, что администрация Facebook на выявила связи между Cambridge Analytica и Россией, которую постоянно обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Этой историей уже заинтересовался спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет дело о предполагаемых кибератаках Москвы. Он решил изучить характер рабочих отношений между Cambridge Analytica и избирательным штабом Трампа.
Цукерберг в интервью CNN признался, что совершил в этой истории ряд ошибок.
Марк Цукерберг: «Это было серьезное нарушение доверия, и мне очень жаль, что так произошло. На нас лежит основная ответственность защищать данные пользователей, и если мы не справляемся с этим, то не заслуживаем того, чтобы работать для людей. Теперь наша обязанность — сделать все возможное, чтобы это не повторилось. Мы намерены принять меры, чтобы третья сторона, в том числе компании, разрабатывающие программное обеспечение, имели меньше доступа к данным пользователей соцсети».
Цукерберг также заявил, что администрация Facebook на выявила связи между Cambridge Analytica и Россией, которую постоянно обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Этой историей уже заинтересовался спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет дело о предполагаемых кибератаках Москвы. Он решил изучить характер рабочих отношений между Cambridge Analytica и избирательным штабом Трампа.
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