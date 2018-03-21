Акционеры подали в суд на Facebook из-за скандала с утечкой данных

Владельцы акций Facebook подали в суд на компанию
из-за скандала вокруг британской Cambridge Analitica, которая использовала данные пользователей соцсети с целью влияния на результаты выборов по всему миру, в том числе в США.
По информации издания Business Insider, акционеры обратились в федеральный суд северного округа штата Калифорния. В их иске утверждается, что руководство Facebook знало о ситуации с данными в течение двух лет, однако скрыло проблему от общественности и инвесторов. В результате бездействия администрации соцсети, рыночная стоимость акций Facebook резко снизилась, а акционеры «понесли значительные убытки и потери».
По приблизительным подсчетам, состояние основателя Facebook Марка Цукерберга из-за обвала акций на фоне скандала за сутки сократилось более чем на 6 млрд долларов. Кроме того, Цукербергу предстоит давать объяснения в связи с ситуацией в парламентах Великобритании и ЕС.
Расследование в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica началось в середине марта. Предполагается, что в период выборов президента США компания работала на штаб Дональда Трампа. По предварительным данным, Cambridge Analytica получила доступ к анализу данных 50 миллионов пользователей Facebook через психологический тест. Люди давали согласие на обработку своих данных, после чего им начинали поступать рассчитанные именно на них рекламные ролики о кандидате.
По приблизительным подсчетам, состояние основателя Facebook Марка Цукерберга из-за обвала акций на фоне скандала за сутки сократилось более чем на 6 млрд долларов. Кроме того, Цукербергу предстоит давать объяснения в связи с ситуацией в парламентах Великобритании и ЕС.
Расследование в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica началось в середине марта. Предполагается, что в период выборов президента США компания работала на штаб Дональда Трампа. По предварительным данным, Cambridge Analytica получила доступ к анализу данных 50 миллионов пользователей Facebook через психологический тест. Люди давали согласие на обработку своих данных, после чего им начинали поступать рассчитанные именно на них рекламные ролики о кандидате.
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