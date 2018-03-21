В скандале вокруг утечки из Facebook и кампании Трампа нашли «русский след»

Вокруг предвыборной кампании Дональда Трампа и участия в ней британской Cambridge Analitica и Facebook продолжает бушевать грандиозный скандал.
Американские сенаторы требуют от Марка Цукерберга явиться в конгресс на слушания о том, как соцсеть собирается защищать персональные данные своих пользователей. Цукерберга хотят услышать и в Европарламенте, который начал свое расследование дела Cambridge Analitica. Его требуют к себе и британские парламентарии. Стоимость Facebook из-за скандала упала примерно на 50 млрд долларов, и вдобавок на Цукерберга подали в суд акционеры.
Суть дела в том, что в 2015 году Facebook передала компании Cambridge Analitica данные о своих пользователях — то, как они ведут себя в соцсети, что им нравится, на что они чаще реагируют. Через некоторое время в соцсети поняли, что совершили ошибку, и потребовали от Cambridge Analitica данные уничтожить, но там, судя по всему, если уничтожили, то далеко не все.
Шарлин Ли, сетевой аналитик: «В Facebook есть приложения, которые помогают человеку лучше узнать себя. Одно из них — „Ваша цифровая жизнь“ с системой рейтинга, основанного на ответах на личные вопросы. 250 тысяч человек прошли это тестирование, и все данные, а также данные их друзей были собраны, казалось бы, в научных целях. Первоначально это действительно могло быть так, но разработчики сохранили данные и начали использовать их для достижения политических целей. Так что технически это не взлом данных Facebook. Скорее это утечка. Несмотря на то, что информация была получена с разрешения пользователей, она использовалось не тем образом, на который люди давали согласие».
Вы поставили лайк в Facebook, написали комментарий, поделились чьим-то сообщением — все это просчитывает алгоритм и выводит ваши предпочтения. Ученый Майкл Козински, создавший этот алгоритм, утверждает, что на основе 10 лайков в Facebook он будет знать о вас на уровне вашего реального друга. А если он изучит 200–300 лайков, то узнает о вас почти все, как муж или жена. Этот алгоритм и стоял на вооружении Cambridge Analitica.
На прошедших в Америке президентских выборах компания работала с предвыборным штабом Трампа и благодаря знаниям о пользователях соцсети могла точечно рассылать людям политическую рекламу. Например, сомневающихся в выборе — мотивировать голосовать за Трампа, а тех, кто поддерживает Клинтон, — пытаться удержать от голосования агитационными роликами.
При этом в 2016 году в интервью «Итогам недели» на НТВ Козински говорил, что ничего удивительного не открыл: мол, технологии и так лежали на поверхности.
Тем временем «вездесущие русские», которых обвиняют во вмешательствах в американские выборы и в референдум по Brexit, никуда не делись: их продолжают обвинять, но акцент несколько сменился. Хотя некоторые американские издания, например, уже пишут, что Cambridge Analitica, работая на Трампа, чуть ли не сотрудничала с русскими, потому что один из ее ученых — Алекс Коган — уроженец России. В интервью радио BBC Алекс Коган категорически опроверг какой-либо российский след в этом деле.
Александр Коган: «Что касается России, то у меня там почетная должность. Существует грант, который был связан с некоторыми из моих коллег. Они выполняли всю работу, а я, чтобы помочь им, разрешил использовать свое имя. Большинство подобных грантов предоставляется правительственными агентствами, поэтому их мало кто сторонится. Проект, над которым работали мои коллеги, абсолютно безобиден и совершенно не связан с Cambridge Analytica. В нем сохранялась конфиденциальность персональных данных».
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Суть дела в том, что в 2015 году Facebook передала компании Cambridge Analitica данные о своих пользователях — то, как они ведут себя в соцсети, что им нравится, на что они чаще реагируют. Через некоторое время в соцсети поняли, что совершили ошибку, и потребовали от Cambridge Analitica данные уничтожить, но там, судя по всему, если уничтожили, то далеко не все.
Шарлин Ли, сетевой аналитик: «В Facebook есть приложения, которые помогают человеку лучше узнать себя. Одно из них — „Ваша цифровая жизнь“ с системой рейтинга, основанного на ответах на личные вопросы. 250 тысяч человек прошли это тестирование, и все данные, а также данные их друзей были собраны, казалось бы, в научных целях. Первоначально это действительно могло быть так, но разработчики сохранили данные и начали использовать их для достижения политических целей. Так что технически это не взлом данных Facebook. Скорее это утечка. Несмотря на то, что информация была получена с разрешения пользователей, она использовалось не тем образом, на который люди давали согласие».
Вы поставили лайк в Facebook, написали комментарий, поделились чьим-то сообщением — все это просчитывает алгоритм и выводит ваши предпочтения. Ученый Майкл Козински, создавший этот алгоритм, утверждает, что на основе 10 лайков в Facebook он будет знать о вас на уровне вашего реального друга. А если он изучит 200–300 лайков, то узнает о вас почти все, как муж или жена. Этот алгоритм и стоял на вооружении Cambridge Analitica.
На прошедших в Америке президентских выборах компания работала с предвыборным штабом Трампа и благодаря знаниям о пользователях соцсети могла точечно рассылать людям политическую рекламу. Например, сомневающихся в выборе — мотивировать голосовать за Трампа, а тех, кто поддерживает Клинтон, — пытаться удержать от голосования агитационными роликами.
При этом в 2016 году в интервью «Итогам недели» на НТВ Козински говорил, что ничего удивительного не открыл: мол, технологии и так лежали на поверхности.
Тем временем «вездесущие русские», которых обвиняют во вмешательствах в американские выборы и в референдум по Brexit, никуда не делись: их продолжают обвинять, но акцент несколько сменился. Хотя некоторые американские издания, например, уже пишут, что Cambridge Analitica, работая на Трампа, чуть ли не сотрудничала с русскими, потому что один из ее ученых — Алекс Коган — уроженец России. В интервью радио BBC Алекс Коган категорически опроверг какой-либо российский след в этом деле.
Александр Коган: «Что касается России, то у меня там почетная должность. Существует грант, который был связан с некоторыми из моих коллег. Они выполняли всю работу, а я, чтобы помочь им, разрешил использовать свое имя. Большинство подобных грантов предоставляется правительственными агентствами, поэтому их мало кто сторонится. Проект, над которым работали мои коллеги, абсолютно безобиден и совершенно не связан с Cambridge Analytica. В нем сохранялась конфиденциальность персональных данных».
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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