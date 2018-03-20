Цукерберг вызван в британский парламент из-за скандала с вмешательством в выборы

Британский парламент ждет объяснений основателя Facebook Марка Цукерберга по делу компании Cambridge Analytica, которая тайком собирала данные пользователей соцсети и, предоставляя им политическую рекламу, могла влиять на президентские выборы в США.
Британские власти требуют немедленного судебного ордера на обыск в головном офисе Cambridge Analytica на Оксфорд-стрит. Как отмечает корреспондент НТВ Лиза Герсон, компания, похоже, попала в ту же ловушку, которую ставила на людей сама. Они записывали видеокомпромат при помощи симпатичных славянских девушек, а на них самих видеокомпромат записал журналист телекомпании Channel 4.
Притворившись доверенным лицом кандидата в президенты Шри-Ланки, он встретился с руководителем Cambridge Analytica в ресторане, якобы чтобы договориться о победе своего человека на выборах. Компания с офисом в Лондоне пообещала помочь, то есть как следует извалять оппонента в грязи. Для этого можно подослать к нему «очень-очень красивых» девушек с видеокамерой, предложить «фантастически выгодную сделку», то есть взятку, снять провокацию на скрытую камеру, а затем выложить видео в Интернет. Единственное, что не просчитал гендиректор компании Cambridge Analytica Александр Никс, — это то, что его способы получения компромата универсальны и избиты и его самого снимают на скрытую камеру, пока он рекламирует перед клиентом ее возможности.
Но это не весь спектр услуг компании. Там, где речь идет не о Шри-Ланке, а о США, и где к кандидату в президенты не подобраться с камерой даже славянской красавице, работают более сложные методы. На сайте Cambridge Analytica сообщается, что здесь используют данные для того, чтобы изменить поведение аудитории. Размер аудитории — пол-Америки.
Cambridge Analytica, как утверждает британская пресса, могла обратиться к каждому избирателю с подогнанной под него агитацией. Компания получила доступ к анализу данных 50 миллионов пользователей Facebook. Саму эту базу данных создал молодой ученый Александр Коган. В соцсети пользователям предлагали пройти небольшой психологический тест. Люди давали согласие на обработку полученных данных. То есть формально конфиденциальность нарушена не была. Данные обрабатывались, и человеку в Facebook начинали поступать рассчитанные именно на него рекламные ролики о кандидате.
Cambridge Analytica пока отрицает вину. Однако, похоже, вину признают в руководстве Facebook. Глава информационной безопасности компании Алекс Стамос, по сообщению The New York Times, подал в отставку.
А Марку Цукербергу придется объяснять, какие договоренности были между его компанией и Cambridge Analytica, британскому парламентскому комитету, который расследует фейковые новости. Это именно тот комитет, которому казалось, что на итоги референдума по Brexit и выборов в Америке повлияла Москва.
Подробности — в сюжете.
Притворившись доверенным лицом кандидата в президенты Шри-Ланки, он встретился с руководителем Cambridge Analytica в ресторане, якобы чтобы договориться о победе своего человека на выборах. Компания с офисом в Лондоне пообещала помочь, то есть как следует извалять оппонента в грязи. Для этого можно подослать к нему «очень-очень красивых» девушек с видеокамерой, предложить «фантастически выгодную сделку», то есть взятку, снять провокацию на скрытую камеру, а затем выложить видео в Интернет. Единственное, что не просчитал гендиректор компании Cambridge Analytica Александр Никс, — это то, что его способы получения компромата универсальны и избиты и его самого снимают на скрытую камеру, пока он рекламирует перед клиентом ее возможности.
Но это не весь спектр услуг компании. Там, где речь идет не о Шри-Ланке, а о США, и где к кандидату в президенты не подобраться с камерой даже славянской красавице, работают более сложные методы. На сайте Cambridge Analytica сообщается, что здесь используют данные для того, чтобы изменить поведение аудитории. Размер аудитории — пол-Америки.
Cambridge Analytica, как утверждает британская пресса, могла обратиться к каждому избирателю с подогнанной под него агитацией. Компания получила доступ к анализу данных 50 миллионов пользователей Facebook. Саму эту базу данных создал молодой ученый Александр Коган. В соцсети пользователям предлагали пройти небольшой психологический тест. Люди давали согласие на обработку полученных данных. То есть формально конфиденциальность нарушена не была. Данные обрабатывались, и человеку в Facebook начинали поступать рассчитанные именно на него рекламные ролики о кандидате.
Cambridge Analytica пока отрицает вину. Однако, похоже, вину признают в руководстве Facebook. Глава информационной безопасности компании Алекс Стамос, по сообщению The New York Times, подал в отставку.
А Марку Цукербергу придется объяснять, какие договоренности были между его компанией и Cambridge Analytica, британскому парламентскому комитету, который расследует фейковые новости. Это именно тот комитет, которому казалось, что на итоги референдума по Brexit и выборов в Америке повлияла Москва.
Подробности — в сюжете.
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