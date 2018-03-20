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    Цукерберг за сутки обеднел на $6 млрд

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    • Фото: Reuters © 2018, Stephen Lam
    Цукерберг за сутки обеднел на $6 млрд

    Цукерберг за сутки обеднел на $6 млрд

    Цукерберг за сутки обеднел на $6 млрд
  • Фото: Reuters © 2018, Stephen Lam

    • Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга за сутки уменьшилось более чем на 6 млрд долларов из-за скандала, связанного с утечкой данных.

    По информации американского телеканала CNBC, акции компании Facebook потеряли около 7%. Уточняется, что Цукербергу и подконтрольным ему структурам принадлежит более 400 млн акций. Их общая стоимость превышает 68 млрд долларов.

    Как передает телеканал, причиной снижения стоимости ценных бумаг стало появление информации о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica собрала личные данные более чем 50 млн пользователей соцсети и на основе этого разработала алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Результаты могли быть использованы для вмешательства в выборы в США в 2016 году.

    По оценкам агентства Bloomberg, состояние Цукерберга в данный момент равняется $70,4 млрд. Он занимает пятое место в списке самых богатых людей мира.

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